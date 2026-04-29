Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився новими деталями майбутнього весілля з Катериною Воскресенською, з якою заручився на початку року.

Пара планує відмовитися від класичного формату святкування в ресторані та провести церемонію просто на вулиці.

За словами ресторатора, подія відбудеться в червні, а частину святкування зможуть побачити навіть перехожі.

Євген Клопотенко про весілля

Для проведення церемонії обрали вулицю Володимирську. За словами Клопотенка, вибір локації зумовлений її історичним значенням.

Кулінар посилається на археологічні розкопки, які підтверджують, що понад тисячу років тому саме на цьому місці розташовувався гостьовий будинок Володимира Великого.

– Це було його місто – місто Володимира називалось. Саме тут були хрестини, родини, саме десь отут, прямо на цьому місці, бо отам розкопки, і вони про це говорять. Тут 1000 років тому вже була плюс-мінус така форма, як ресторан, – розповів Євген у проєкті Топові зірки.

Ресторатор додав, що ця локація має глибокий історичний сенс, який, на його думку, часто залишається непоміченим для сучасних містян.

Акцент на традиціях

Євген Клопотенко підкреслив, що довго сумнівався, чи доречно влаштовувати весілля під час війни. Втім, у підсумку він і його наречена вирішили, що це має бути не розвага, а приклад.

– Ну, я думаю, що буде 100 людей. Але це не буде гуляння, бо зараз я не вважаю, що треба гуляння. Це буде відзначання традицій, – зазначив він.

Пара вирішувала разом, яким має бути формат весілля, і зрештою зійшлася на ідеї відродження українських звичаїв.

– Це буде так, як ми хочемо прожити: відродити традиції і показати всім, що якщо ви хочете відроджувати — робіть це. Це такий буде приклад, символ. Ми думали не робити, але мені здається, що зараз такий час, щоб традиції мали жити і бути вживаними, – вважає шеф-кухар.

Про стосунки пари стало відомо наприкінці минулої осені. За словами Клопотенка, він вже давно готовий до дітей. Однак закохані поки що не поспішають із поповненням в сім’ї.

Фото: Катерина Воскресенська

