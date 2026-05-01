Український виступ на Євробаченні 2026 у Відні готує команда режисера-постановника Іллі Дуцика. Для нього це стане дебютом на сцені міжнародного шоу.

Хто поставить номер для Leleka

За словами представниці України на конкурсі, вибір постановника базувався на емоційній близькості.

— Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само, як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову — і цей номер народжується з довіри, з дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки, — коментує Leleka.

Виступ розвиватиметься як перехід від фрагментарності до єдності з надією як ключовою емоцією. У постановці передбачені сценічний реквізит і спецефекти, які мають підсилити загальну атмосферу виступу.

Дуцик описує номер як історію про шлях особистості та рух до себе, яку команда намагається передати через поєднання вразливості й сили.

— Віка дуже пластична, вона відчуває те, що вона робить, мені дуже це подобається, вона чесна, щира, я люблю такі речі, — ділиться Ілля Дуцик.

До команди також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха. Вона працює над сценічними рухами співачки, щоб підкреслити внутрішній стан композиції.

Хто такий Ілля Дуцик

Ілля Дуцик заявив про себе як режисер музичних відео після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він створив роботу По кому подзвін? для реп-виконавця Oi Fusk.

Також у його портфоліо — співпраця з українськими артистами Ziferblat, Хейтспіч та Jerry Heil. До слова, саме Дуцик працював над номером гурту Ziferblat для Нацвідбору 2025.

У 2026 році він отримав премію Золота зоря Лірум як найкращий режисер року.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2026 пройдуть 12 і 14 травня, фінал — 16 травня. У конкурсі візьмуть участь 35 країн. Leleka виступить у другому півфіналі під номером 12.

Фото: Leleka

Джерело : Суспільне

