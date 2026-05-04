Американская актриса Кэмерон Диас и ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями в третий раз. О пополнении в семье сообщил сам Мэдден в социальных сетях.

Третий ребенок в семье Диас и Мэддена

47-летний Бенджи Мэдден опубликовал сообщение, в котором рассказал, что у них родился сын, которого назвали Наутас Мэдден.

— Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и безгранично благословлены, сообщая о рождении нашего третьего ребенка — Наутаса Меддена. Добро пожаловать в мир, сынок! — написал он.

Бенджи не стал публиковать фото малыша, вместо этого загрузил изображение корабля и объяснил значение имени сына.

Согласно посту Меддена, Наутас означает “моряк”, “штурман” или “путешественник” — тот, кто отправляется в путь и не боится неизвестного. Кэмерон Диас отреагировала на публикацию мужа эмодзи в виде сердец и звезд.

Супруги отметили, что из соображений безопасности и конфиденциальности они не планируют делиться фотографиями своих детей в соцсетях.

Дети Кэмерон Диас и Бенджи Меддена

Пара, поженившаяся в 2015 году, воспитывает двоих старших детей — дочь Реддикс, 2019 года рождения, и сына Кардинала, родившегося в 2024-м. Оба появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Появление первого ребенка стало неожиданностью для поклонников: в новогоднем обращении 2019 года Диас написала, что дочь “мгновенно покорила их сердца”, но подчеркнула желание сохранить ее частную жизнь.

Кэмерон Диас о материнстве и карьере

Недавно актриса поделилась, что материнство стало самой важной частью ее жизни.

— Я обожаю быть мамой. Это лучшая, лучшая, лучшая часть моей жизни, — сказала она в интервью.

Диас также призналась, что, став мамой в 47 лет, чувствует ответственность оставаться энергичной для своих детей.

После десятилетнего перерыва в карьере актриса вернулась к съемкам. Среди ее ближайших проектов — фильм Последствия (Outcome) вместе с Киану Ривзом, а также работа над картиной Обман (The Sham) и возвращение к озвучиванию принцессы Фионы в новом Шреке, который ожидается в 2027 году.

Напомним, что Кэмерон Диас сделала паузу в карьере в 2014 году после фильма Энни, но в 2025-м вернулась на экраны в картине Снова в деле (Back in Action) вместе с Джейми Фоксом.

Источник : Daily Mail

