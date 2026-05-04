Американська акторка Кемерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, стали батьками втретє. Про поповнення в родині повідомив сам Медден у соцмережах.

Третя дитина у родині Діас і Меддена

47-річний Бенджі Медден опублікував повідомлення, у якому розповів, що у них народився син, якого назвали Наутас Медден.

— Ми з Кемерон щасливі, схвильовані й безмежно благословенні повідомити про народження нашої третьої дитини — Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, сину! — написав він.

Бенджі не став публікувати фото малюка, натомість завантажив зображення корабля та пояснив значення імені сина.

Згідно з постом Меддена, Наутас означає “моряк”, “штурман” або “мандрівник” — той, хто вирушає в дорогу і не боїться невідомого. Кемерон Діас відреагувала на публікацію чоловіка емодзі у вигляді сердець і зірок.

Подружжя зазначило, що з міркувань безпеки та приватності вони не планують ділитися фотографіями своїх дітей у соцмережах.

Діти Кемерон Діас та Бенджі Меддена

Пара, яке одружилася у 2015 році, виховує двох старших дітей — доньку Реддікс 2019 року народження та сина Кардинала, який народився у 2024-му. Обоє з’явилися на світ за допомогою сурогатного материнства.

Поява першої дитини стала несподіванкою для шанувальників: у новорічному зверненні 2019 року Діас написала, що донька “миттєво підкорила їхні серця”, але наголосила на бажанні зберегти її приватність.

Кемерон Діас про материнство та карʼєру

Нещодавно акторка поділилася, що материнство стало найважливішою частиною її життя.

— Я обожнюю бути мамою. Це найкраща, найкраща, найкраща частина мого життя, — сказала вона в інтерв’ю.

Діаз також зізналася, що, ставши мамою у 47 років, відчуває відповідальність залишатися енергійною для своїх дітей.

Після десятирічної паузи в кар’єрі акторка повернулася до зйомок. Серед її найближчих проєктів — фільм Наслідки (Outcome) разом із Кіану Рівзом, а також робота над стрічкою Омана (The Sham) і повернення до озвучення принцеси Фіони у новому Шреку, який очікується у 2027 році.

Нагадаємо, що Кемерон Діас зробила паузу у карʼєрі у 2014 році після фільму Енні, але у 2025-му повернулася на екрани у стрічці Знову в дії (Back in Action) разом із Джеймі Фоксом.

Джерело : Daily Mail

