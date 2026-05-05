У віці 88 років пішов із життя Євген Сивокінь – класик української анімації, який брав участь у створенні багатьох мультфільмів, зокрема, Як козаки куліш варили та інших з цієї серії.

Про це повідомляють Українська Кіноакадемія та Довженко-Центр.

Євген Сивокінь помер: що відомо

На 89-му році життя помер видатний режисер, художник та сценарист Євген Сивокінь – постать, яка десятиліттями формувала обличчя сучасної анімації.

Він пішов із життя за декілька днів до свого дня народження, який мав відзначити 7 травня.

Євген Сивокінь був одним із фундаторів школи анімації. Його творчий доробок налічує понад 25 фільмів, які стали класикою та представляли Україну на численних міжнародних фестивалях.

Серед найвідоміших робіт – Людина і слово, Засипле сніг дороги, Людина, яка вміла літати та Обережно – нерви.

Крім цього, його творча спадщина включає десятки знакових робіт, серед яких Казка про доброго носорога, Рокіровка (Лінощі), Пліткарки, Дерево і кішка, а також інші.

Окрім режисерської діяльності, Євген Сивокінь присвятив значну частину життя викладанню. Як педагог, він виховав кілька поколінь талановитих аніматорів, заклавши основи професійної майстерності для сучасних художників кіно.

У 2022 році Сивоконя відзначили нагородою Золота Дзиґа за значний внесок у розвиток українського кінематографа.

