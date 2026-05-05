Циклопы, предатели и эпические битвы: Кристофер Нолан представил новый трейлер Одиссеи
- В ролике впервые подробно показали сражение Одиссея с Циклопом и главный конфликт на Итаке.
- Картина станет первой в истории кино, полностью снятой на камеры IMAX.
- Фильм выйдет 17 июля одновременно с новой частью Человека-паука, повторяя сценарий конкуренции между Барби и Оппенгеймером.
Кинокомпания Universal Pictures обнародовала новый трейлер грядущего блокбастера Кристофера Нолана Одиссея (The Odyssey).
Его впервые показали в эфире американского ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбертом.
Одиссея Кристофера Нолана — что показали в трейлере
В новом видео зрителям продемонстрировали ключевые моменты путешествия Одиссея, роль которого исполняет Мэтт Деймон. В частности, в ролике можно увидеть эпическую битву главного героя с одноглазым великаном — Циклопом.
Параллельно с морскими приключениями разворачивается драма на родине героя, в Итаке.
Пока Одиссей пытается вернуться домой, коварный Антиной в исполнении Роберта Паттинсона стремится захватить трон и лишить героя его наследия.
Звездный состав Одиссеи
Нолан собрал для своего 13-го фильма впечатляющий актерский состав. Помимо Деймона и Паттинсона, в картине снялись:
- Энн Хэтэуэй — в роли Пенелопы, верной жены Одиссея;
- Том Холланд — Телемах, сын главного героя;
- Зендея — богиня мудрости Афина;
- Шарлиз Терон — волшебница Цирцея.
Также в фильме задействованы Лупита Нионго, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и многие другие известные актеры, которые воплотят на экране многочисленных персонажей гомеровского эпоса. Сценарий к картине Нолан написал лично.
Технологический прорыв и дата премьеры
Одиссея уже вписала себя в историю кино: это первый в мире художественный фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Режиссер продолжает свою традицию популяризации пленочных форматов, поэтому еще в июле 2025 года (за год до релиза) стартовала продажа билетов на специальные показы на 70-миллиметровой пленке.
Интересно, что Universal снова идет на рискованный шаг в отношении даты выхода. Как и в 2023 году, когда Оппенгеймер соперничал с Барби, Одиссея выйдет в прокат одновременно с другим потенциальным суперхитом — фильмом Человек-паук: Новый день (Spider-Man: Brand New Day).
Мировая премьера Одиссеи запланирована на 17 июля. Через разницу во времени в Украине прокат стартует 16 июля.
Напомним, предыдущая работа Кристофера Нолана Оппенгеймер собрала в прокате почти $959 млн и получила семь премий Оскар, в том числе за лучший фильм и режиссуру.
