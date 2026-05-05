Кинокомпания Universal Pictures обнародовала новый трейлер грядущего блокбастера Кристофера Нолана Одиссея (The Odyssey).

Его впервые показали в эфире американского ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбертом.

Одиссея Кристофера Нолана — что показали в трейлере

В новом видео зрителям продемонстрировали ключевые моменты путешествия Одиссея, роль которого исполняет Мэтт Деймон. В частности, в ролике можно увидеть эпическую битву главного героя с одноглазым великаном — Циклопом.

Параллельно с морскими приключениями разворачивается драма на родине героя, в Итаке.

Пока Одиссей пытается вернуться домой, коварный Антиной в исполнении Роберта Паттинсона стремится захватить трон и лишить героя его наследия.

Звездный состав Одиссеи

Нолан собрал для своего 13-го фильма впечатляющий актерский состав. Помимо Деймона и Паттинсона, в картине снялись:

Энн Хэтэуэй — в роли Пенелопы, верной жены Одиссея;

Том Холланд — Телемах, сын главного героя;

Зендея — богиня мудрости Афина;

Шарлиз Терон — волшебница Цирцея.

Также в фильме задействованы Лупита Нионго, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и многие другие известные актеры, которые воплотят на экране многочисленных персонажей гомеровского эпоса. Сценарий к картине Нолан написал лично.

Технологический прорыв и дата премьеры

Одиссея уже вписала себя в историю кино: это первый в мире художественный фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Режиссер продолжает свою традицию популяризации пленочных форматов, поэтому еще в июле 2025 года (за год до релиза) стартовала продажа билетов на специальные показы на 70-миллиметровой пленке.

Интересно, что Universal снова идет на рискованный шаг в отношении даты выхода. Как и в 2023 году, когда Оппенгеймер соперничал с Барби, Одиссея выйдет в прокат одновременно с другим потенциальным суперхитом — фильмом Человек-паук: Новый день (Spider-Man: Brand New Day).

Мировая премьера Одиссеи запланирована на 17 июля. Через разницу во времени в Украине прокат стартует 16 июля.

Напомним, предыдущая работа Кристофера Нолана Оппенгеймер собрала в прокате почти $959 млн и получила семь премий Оскар, в том числе за лучший фильм и режиссуру.

Фото: скриншоты из трейлера

Источник : Variety

