Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила новий трейлер майбутнього блокбастера Крістофера Нолана Одіссея (The Odyssey).

Його уперше показали в ефірі американського ток-шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.

Одіссея Крістофера Нолана — що показали у трейлері

У новому відео глядачам продемонстрували ключові моменти подорожі Одіссея, роль якого виконує Метт Деймон. Зокрема, у ролику можна побачити епічну битву головного героя з однооким велетнем — Циклопом.

Зараз дивляться

Паралельно з морськими пригодами розгортається драма на батьківщині героя, в Ітаці.

Поки Одіссей намагається повернутися додому, підступний Антіной у виконанні Роберта Паттінсона прагне захопити трон і позбавити героя його спадщини.

Зірковий склад Одіссеї

Нолан зібрав для свого 13-го фільму вражаючий акторський склад. Окрім Деймона та Паттінсона, у стрічці знялися:

Енн Гетевей — у ролі Пенелопи, вірної дружини Одіссея;

Том Голланд — Телемах, син головного героя;

Зендея — богиня мудрості Афіна;

Шарліз Терон — чаклунка Цирцея.

Також у фільмі задіяні Лупіта Ніонго, Джон Бернтал, Елліот Пейдж та багато інших відомих акторів, які втілять на екрані численних персонажів гомерівського епосу. Сценарій до картини Нолан написав особисто.

Технологічний прорив та дата прем’єри

Одіссея вже вписала себе в історію кіно: це перший у світі ігровий фільм, який повністю зняли на камери IMAX.

Режисер продовжує свою традицію популяризації плівкових форматів, тому ще в липні 2025 року (за рік до релізу) стартував продаж квитків на спеціальні покази на 70-міліметровій плівці.

Цікаво, що Universal знову йде на ризикований крок щодо дати виходу. Як і у 2023-му, коли Оппенгеймер змагався з Барбі, Одіссея вийде в прокат одночасно з іншим потенційним суперхітом — фільмом Людина-павук: Абсолютно новий день (Spider-Man: Brand New Day).

Світова прем’єра Одіссеї запланована на 17 липня. Через різницю у часі в Україні прокат стартує 16 липня.

Нагадаємо, попередня робота Крістофера Нолана Оппенгеймер зібрала в прокаті майже $959 млн та отримала сім премій Оскар, зокрема за найкращий фільм та режисуру.

Фото: скриншоти з трейлера

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.