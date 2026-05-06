Сэм Смит и Кристиан Коуэн готовятся к свадьбе: что известно о помолвке
Британский певец Сэм Смит и дизайнер Кристиан Коуэн обручились после более чем трех лет отношений. Об этом стало известно во время их появления на одном из самых престижных модных мероприятий — Met Gala 2026.
О помолвке заговорили в отеле Mark перед выходом пары на красную дорожку. Очевидцы слышали, как они обсуждали новый этап в отношениях.
Дополнительное внимание привлекло украшение на руке Кристиана Коуэна — массивное кольцо с квадратным желтым бриллиантом, которое, по имеющейся информации, создал бренд Cartier.
По словам источников, помолвка состоялась в частном порядке, без публичных объявлений. Пара “невероятно счастлива” и переживает новый этап в отношениях.
Образы со ссылкой на моду 1920-х
На Met Gala 2026 пара появилась в нарядах, созданных в едином стиле самим Коуэном. Образы были вдохновлены работами французского художника и дизайнера Эрте и эстетикой 1920-х годов.
В публикации в Instagram Сэм Смит, идентифицирующие себя как небинарная персона, привели слова партнера, объяснившего концепцию образов. Они стали “любовным письмом” как к художнику, который его вдохновил, так и к Смиту.
Также в посте упоминается масштаб работы над костюмами — тысячи часов ручного шитья и сотни тысяч кристаллов и бусин.
История отношений Сэма Смита и Кристиана Коуэна
Впервые о Сэме Смите и Кристиане Коуэне как о паре заговорили в декабре 2022 года. Тогда они вместе присутствовали в Белом доме во время подписания закона об уважении к браку президентом Джо Байденом.
Этот закон гарантирует федеральное признание однополых и межрасовых браков в США.
С тех пор их неоднократно замечали вместе в Нью-Йорке — на публичных мероприятиях, модных показах и во время совместных выходов.
Официальный дебют на красной дорожке состоялся в 2024 году на Met Gala, после чего они вместе посещали это мероприятие и в следующем году.