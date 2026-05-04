Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Зои Кравиц готовятся к свадьбе менее чем через месяц после помолвки.

По данным источников, пара планирует сразу две церемонии — в США и Великобритании.

Две свадьбы Кравиц и Стайлза

Речь идет о торжествах в Нью-Йорке и Лондоне. Для Зои принципиально важно провести часть мероприятия в Манхэттене, где живет ее отец, музыкант Ленни Кравиц. Среди возможных локаций называют отель Fouquet’s.

— Я точно знаю, что Зои захочет сделать что-то в Нью-Йорке из-за отца… Если будет две свадьбы, одна — в Лондоне, другая — в Нью-Йорке, — рассказал собеседник, близкий к семье.

По словам инсайдеров, Стайлз уже познакомился с Ленни Кравицем, и они хорошо поладили.

— Ленни любит Гарри. Для Зои это важно: если партнер не находит общего языка с ее отцом, такие отношения долго не длятся, — добавил источник.

Что известно об отношениях Кравиц и Стайлза

Пара начала встречаться в августе 2025 года — их заметили вместе в Риме. Уже осенью их отношения называли серьезными, а весной 2026-го появились слухи о помолвке после того, как Зои Кравиц была замечена с бриллиантовым кольцом.

По информации инсайдера, Стайлз также не скрывает желания стать отцом.

— Он очень хочет ребенка и говорил об этом друзьям, — отметил источник.

На взгляды звезды повлияла пауза в карьере, во время которой он жил в Риме и проводил время с семьей, в частности с маленькой племянницей.

До этих отношений Зои Кравиц была помолвлена с актером Ченнингом Татумом — пара рассталась в октябре 2024 года. По словам инсайдеров, новость о новой помолвке стала для него неожиданностью.

Источник : PageSix

