Две свадьбы и разговоры о детях: что известно о помолвке Гарри Стайлза и Зои Кравиц
- Пара готовится к свадьбе менее чем через месяц после помолвки.
- Празднование они хотят провести в Нью-Йорке и Лондоне.
- Инсайдеры говорят, что Стайлз уже думает о детях и не скрывает этого от друзей.
Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Зои Кравиц готовятся к свадьбе менее чем через месяц после помолвки.
По данным источников, пара планирует сразу две церемонии — в США и Великобритании.
Две свадьбы Кравиц и Стайлза
Речь идет о торжествах в Нью-Йорке и Лондоне. Для Зои принципиально важно провести часть мероприятия в Манхэттене, где живет ее отец, музыкант Ленни Кравиц. Среди возможных локаций называют отель Fouquet’s.
— Я точно знаю, что Зои захочет сделать что-то в Нью-Йорке из-за отца… Если будет две свадьбы, одна — в Лондоне, другая — в Нью-Йорке, — рассказал собеседник, близкий к семье.
По словам инсайдеров, Стайлз уже познакомился с Ленни Кравицем, и они хорошо поладили.
— Ленни любит Гарри. Для Зои это важно: если партнер не находит общего языка с ее отцом, такие отношения долго не длятся, — добавил источник.
Что известно об отношениях Кравиц и Стайлза
Пара начала встречаться в августе 2025 года — их заметили вместе в Риме. Уже осенью их отношения называли серьезными, а весной 2026-го появились слухи о помолвке после того, как Зои Кравиц была замечена с бриллиантовым кольцом.
По информации инсайдера, Стайлз также не скрывает желания стать отцом.
— Он очень хочет ребенка и говорил об этом друзьям, — отметил источник.
На взгляды звезды повлияла пауза в карьере, во время которой он жил в Риме и проводил время с семьей, в частности с маленькой племянницей.
До этих отношений Зои Кравиц была помолвлена с актером Ченнингом Татумом — пара рассталась в октябре 2024 года. По словам инсайдеров, новость о новой помолвке стала для него неожиданностью.