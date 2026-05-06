Британський співак Сем Сміт та дизайнер Крістіан Ковен заручилися після більш ніж трьох років стосунків. Про це стало відомо під час їхньої появи на одному з найпрестижніших модних заходів — Met Gala 2026.

Про заручини заговорили в готелі Mark перед виходом пари на червону доріжку. Очевидці почули, як вони обговорювали новий етап у стосунках.

Додаткову увагу привернула прикраса на руці Крістіана Ковена — масивна каблучка з квадратним жовтим діамантом, яку, за наявною інформацією, створив бренд Cartier.

За словами джерел, заручини відбулися приватно, без публічних оголошень. Пара “надзвичайно щаслива” і переживає новий етап у стосунках.

Образи з посиланням на моду 1920-х

На Met Gala 2026 пара з’явилася у вбраннях, створених у єдиному стилі самим Ковеном. Образи були натхненні роботами французького художника та дизайнера Ерте та естетикою 1920-х років.

У публікації в Instagram Сем Сміт, які ідентифікують себе як небінарну особу, навели слова партнера, що пояснив концепцію образів. Вони стали “любовним листом” як до митця, який його надихнув, так і до Сміта.

Також у дописі згадано масштаб роботи над костюмами — тисячі годин ручного шиття та сотні тисяч кристалів і намистин.

Історія стосунків Сема Сміта та Крістіана Ковена

Вперше про Сема Сміта і Крістіана Ковена як пару заговорили у грудні 2022 року. Тоді вони разом були присутні в Білому домі під час підписання закону про повагу до шлюбу президентом Джо Байденом.

Цей закон гарантує федеральне визнання одностатевих і міжрасових шлюбів у США.

Відтоді їх неодноразово помічали разом у Нью-Йорку — на публічних заходах, модних показах і під час спільних виходів.

Офіційний дебют на червоній доріжці відбувся у 2024 році на Met Gala, після чого вони разом відвідували подію і наступного року.

Джерело : PageSix

