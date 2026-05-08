Ведущий Анатолий Анатолич вместе с женой Юлой воспитывает троих детей. Двое из них — уже подростки.

Угадать их настроение и желания — задача не из простых, делится шоумен. Поэтому у него есть родительский секрет, которым он поделился в эфире шоу єПитання» на Новому, новый выпуск которого выйдет 15 мая в 19:00.

Анатолий Анатолич о воспитании детей

По словам ведущего, подростковый возраст — это очень сложный и ответственный, но в то же время интересный период для него как для отца.

— Моей старшей дочери этим летом исполнится 15 лет. Младшей еще 13 лет, а сыну сейчас четыре. Помните себя в 14? Ну вот представьте себе, у меня таких вдвое больше! Еще и когда мне не хватает сил на девочек-подростков, то появляется сын со своими приколами, — шутит Анатолич.

Шоумен добавляет, что старается оставаться другом для своих детей настолько, насколько это возможно. Также, по его мнению, нужно найти индивидуальный подход к каждому ребенку.

Поскольку каждый переживает подростковый возраст по-своему, родителям приходится балансировать между разными характерами и мириться с желаниями детей.

— Да, моя старшая не хочет фотографироваться со мной, когда я беру ее на премьеры. Как Леся Никитюк однажды, но это уже совсем другая история. Шучу, — смеется ведущий. — Однако дочери действительно не любят, чтобы их фотографировали на мероприятиях. Не хотят быть публичными.

Трое детей в семье требуют и четких логистических решений каждый день. Чтобы успевать с учебными заведениями и кружками, Анатолий Анатолич прошлым летом нанял водителя, поскольку сам с женой физически не успевает все организовать.

