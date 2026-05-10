Европейский вещательный союз заявил, что представитель Израиля нарушил правила конкурса после публикации видео с призывом голосовать “10 раз за Израиль”.

Об этом заявил директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин.

Призыв Израиля голосовать на Евровидении: что известно

По словам организаторов Евровидения, 8 мая представитель израильской делегации KAN опубликовал видео с прямым призывом к зрителям голосовать “10 раз за Израиль”.

В Европейском вещательном союзе отметили, что такая агитация противоречит правилам и духу конкурса.

— Использование прямого призыва голосовать 10 раз за одного исполнителя или песню не соответствует ни нашим правилам, ни духу конкурса, — заявил директор Евровидения Мартин Грин.

Организаторы сообщили, что связались с израильской делегацией примерно через 20 минут после того, как узнали о ролике.

KAN попросили прекратить распространение видео и удалить его со всех платформ. По словам представителей ЕМС, делегация оперативно выполнила требование.

В то же время организаторы уточнили, что не считают инцидент частью масштабной рекламной кампании, которую могли финансировать третьи стороны.

Мартин Грин отметил, что правила голосования на Евровидении призваны предотвращать манипуляции и массовую агитацию.

В ЕМС также отметили, что масштабы голосования делают невозможным существенное влияние одного такого видео на финальный результат.

Организаторы напомнили, что половину оценок на Евровидении формирует профессиональное жюри.

— Мы направили KAN официальное письмо-предупреждение и продолжим тщательно следить за любой рекламной деятельностью, — заявил Грин.

Напомним, что нынешний конкурс Евровидения проходит в Вене.

Ранее в столицу Австрии уже прибыла представительница Украины Leleka, которую на вокзале встречали представители украинской диаспоры с флагами и бандурой.

