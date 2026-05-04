Представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение 2026 Leleka прибыла в Вену, куда отправилась в воскресенье, 3 мая.
На выходе из поезда ее встретили представители украинской диаспоры.
Украинку встречали со специальной табличкой в виде символа Евровидения – сердца – в цветах нашего государственного флага.
На выходе из вокзала Leleka ждали украинские поклонники, которые пришли на встречу с сине-желтыми флагами и бандурой.
Певице вручили букет цветов, а она раздала автографы всем желающим. Затем все вместе спели гимн. Также Leleka поделилась первым фото из столицы Австрии, запечатлев свой приезд.
– Мы уже здесь! – прокомментировала артистка, отметив Вену как локацию.
Ранее стало известно, что украинское выступление на Евровидении 2026 готовит команда режиссера-постановщика Ильи Дуцика. Для него это станет дебютом на сцене международного шоу.
Когда смотреть Евровидение 2026
Гранд-финал юбилейного, 70-го, конкурса запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Leleka выступит во втором полуфинале под номером 12.
Общественное вещание будет транслировать конкурс в прямом эфире на телевидении, радио и цифровых платформах с комментариями Тимура Мирошниченко и звездных сокомментаторов: Василия Байдака, Светланы Тарабаровой и Alyona Alyona.
Фото: Leleka