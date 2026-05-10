Європейська мовна спілка заявила, що представник Ізраїлю порушив правила конкурсу після публікації відео із закликом голосувати “10 разів за Ізраїль”.

Про це заявив директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін.

Заклик Ізраїлю голосувати на Євробаченні: що відомо

За словами організаторів Євробачення, 8 травня представник ізраїльської делегації KAN опублікував відео з прямим закликом до глядачів голосувати “10 разів за Ізраїль”.

У Європейській мовній спілці наголосили, що така агітація суперечить правилам та духу конкурсу.

— Використання прямого заклику голосувати 10 разів за одного виконавця чи пісню не відповідає ні нашим правилам, ні духу конкурсу, — заявив директор Євробачення Мартін Грін.

Організатори повідомили, що зв’язалися з ізраїльською делегацією приблизно через 20 хвилин після того, як дізналися про ролик.

KAN попросили припинити розповсюдження відео та видалити його з усіх платформ. За словами представників ЄМС, делегація оперативно виконала вимогу.

Водночас організатори уточнили, що не вважають інцидент частиною масштабної рекламної кампанії, яку могли фінансувати треті сторони.

Мартін Грін наголосив, що правила голосування на Євробаченні покликані запобігати маніпуляціям та масовій агітації.

У ЄМС також зауважили, що масштаби голосування роблять неможливим суттєвий вплив одного такого відео на фінальний результат.

Організатори нагадали, що половину оцінок на Євробаченні формує професійне журі.

— Ми надіслали KAN офіційний лист-попередження та продовжимо ретельно стежити за будь-якою рекламною діяльністю, — заявив Грін.

Нагадаємо, що цьогорічний конкурс Євробачення проходить у Відні.

Раніше до столиці Австрії вже прибула представниця України Leleka, яку на вокзалі зустрічали представники української діаспори із прапорами та бандурою.

