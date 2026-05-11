Состояние исполнительницы хита Total Eclipse of the Heart Бонни Тайлер остается тяжелым. 74-летняя певица пережила остановку сердца в одной из больниц Португалии.

Врачам пришлось проводить срочную реанимацию, когда они пытались вывести знаменитость из состояния искусственной комы.

Что известно о состоянии Бонни Тайлер

Проблемы со здоровьем у Тайлер начались еще в конце апреля. Певица почувствовала недомогание во время концерта в Лондоне, однако тогда врачи не выявили серьезных симптомов.

Позже звезда отправилась в свой дом в Алгарве Португалия, где ее состояние резко ухудшилось из-за сильной боли в животе.

30 апреля Бонни Тайлер срочно госпитализировали в больницу города Фару. Выяснилось, что у нее разорвался аппендикс. Певице провели неотложную операцию, после чего медики ввели ее в искусственную кому, чтобы организм мог восстановиться.

Сейчас ситуация остается тяжелой из-за двух факторов. Один из них — остановка сердца, произошедшая во время попытки медиков привести певицу в сознание.

Второй — инфекция, так как организм артистки борется с воспалением, поэтому она получает высокие дозы антибиотиков в отделении интенсивной терапии.

Прогнозы врачей и комментарии близких

Несмотря на сложность событий, окружение Бонни Тайлер сохраняет сдержанный оптимизм. Давний друг легенды 80-х Либерто Меалья отметил, что португальские врачи дают положительные прогнозы относительно ее выздоровления.

Ранее менеджер звезды также подтверждал, что искусственная кома была необходимым шагом для реабилитации после тяжелого разрыва аппендикса.

Этот инцидент произошел в знаковый для Бонни Тайлер год — ровно 50 лет назад вышел ее дебютный сингл My! My! Honeycomb.

Уже 22 мая на Мальте должен был стартовать ее масштабный Jubilee tour. График также предусматривает выступления в Германии, Чехии, Венгрии, Австрии и Великобритании в течение всего лета.

На данный момент официальной информации об отмене концертов нет, хотя дата на Мальте исчезла из расписания на сайте певицы.

Источник : PageSix

