Стан виконавиці хіта Total Eclipse of the Heart Бонні Тайлер залишається важким. 74-річна співачка пережила зупинку серця в одній із лікарень Португалії.

Лікарям довелося проводити термінову реанімацію, коли вони намагалися вивести знаменитість зі стану штучної коми.

Що відомо про стан Бонні Тайлер

Проблеми зі здоров’ям у Тайлер розпочалися ще наприкінці квітня. Співачка відчула нездужання під час концерту в Лондоні, проте тоді лікарі не виявили серйозних симптомів.

Згодом зірка вирушила до свого будинку в Алгарве (Португалія), де її стан різко погіршився через сильний біль у животі.

30 квітня Бонні Тайлер терміново госпіталізували до лікарні міста Фару. З’ясувалося, що у неї розірвався апендикс. Співачці провели невідкладну операцію, після чого медики ввели її в штучну кому, щоб організм міг відновитися.

Наразі ситуація залишається важкою через два фактори. Один з них — зупинка серця, що сталася під час спроби медиків привести співачку до тями.

Другий — інфекція, адже організм артистки бореться із запаленням, тому вона отримує високі дози антибіотиків у відділенні інтенсивної терапії.

Прогнози лікарів та коментарі близьких

Попри складність подій, оточення Бонні Тайлер зберігає стриманий оптимізм. Давній друг легенди 80-х Ліберто Меалья зазначив, що португальські лікарі дають позитивні прогнози щодо її одужання.

Раніше менеджер зірки також підтверджував, що штучна кома була необхідним кроком для реабілітації після важкого розриву апендикса.

Цей інцидент стався у знаковий для Бонні Тайлер рік — рівно 50 років тому вийшов її дебютний сингл My! My! Honeycomb.

Вже 22 травня на Мальті мав стартувати її масштабний Jubilee tour. Графік також передбачає виступи у Німеччині, Чехії, Угорщині, Австрії та Великій Британії протягом усього літа.

Наразі офіційної інформації про скасування концертів немає, хоча дата на Мальті зникла з розкладу на сайті співачки.

Джерело : PageSix

