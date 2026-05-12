Хто пройшов у фінал Євробачення 2026: підсумки першого півфіналу
- У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026.
- Визначили першу десятку фіналістів конкурсу.
- Фіналістів обрали за сумарними результатами голосування журі та глядачів.
У Відні оголосили результати першого півфіналу Євробачення 2026. За підсумками шоу визначилася перша десятка учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у фіналі.
Перший півфінал відбувся у Wiener Stadthalle у вівторок, 12 травня. У ньому виступило 15 країн, а також представники Італії та Німеччини.
За результатами першого півфіналу Євробачення 2026 у фінал пройшли:
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польща
Саме ці країни виступлять у фіналі Євробачення 2026, який відбудеться 16 травня.
До гранд-фіналу не потрапили: Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.
Як визначали фіналістів першого півфіналу
У першому півфіналі Євробачення 2026 змагалися 15 країн. За правилами конкурсу, до фіналу проходить десятка учасників із найкращим сумарним результатом голосування журі та глядачів.
У першому півфіналі голосували країни, які брали в ньому участь, а також Німеччина, Італія та глядачі з категорії Решта світу.
Загалом цього року у конкурсі беруть участь 35 країн. Ювілейний, 70-й конкурс проходить в Австрії після перемоги країни у 2025 році.
Коли фінал Євробачення 2026
Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня у Відні. У ньому виступлять 25 учасників: по 10 фіналістів із кожного півфіналу, представники Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, а також країна-господарка Австрія.
Нагадаємо, що представниця України Leleka вийде на сцену другого півфіналу під номером 12.