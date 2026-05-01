Меломаны со всего мира с нетерпением ждут середины мая, чтобы окунуться в атмосферу Евровидения-2026. Именно в это время на сцену выходят яркие группы и исполнители из разных стран Европы, чтобы показать свои лучшие номера и побороться за симпатии зрителей.

Ежегодно конкурс собирает миллионы поклонников, которые следят за выступлениями, обсуждают фаворитов и ждут главной интриги — кто станет победителем.

Когда состоится второй полуфинал Евровидения 2026 и какие страны будут выступать, читайте в нашем материале.

Второй полуфинал Евровидения 2026: когда и где состоится

Второй полуфинал Евровидения 2026, дата которого уже совсем близка, будет держать интригу до последнего. В этом году организаторы готовят масштабное шоу с эффектными выступлениями в полуфиналах и гранд-финале, а также напряженным голосованием.

Принимать конкурс будет столица Австрии — Вена. Именно здесь, на арене Винер Штадтхалле, состоятся все ключевые события музыкального форума.

Даты полуфиналов и финала

Конкурс, как и раньше, будет состоять из трех этапов — двух полуфиналов и финала.

График выглядит так:

12 мая пройдет первый полуфинал;

второй полуфинал Евровидения-2026 состоится 14 мая;

16 мая зрители смогут насладиться гранд-финалом.

Именно в гранд-финале определится победитель, который получит право провести конкурс в следующем году.

Участники и громкие отказы

Еще до начала шоу конкурс оказался в центре внимания из-за решения нескольких стран не участвовать в нем. После того, как Европейский вещательный союз разрешил участие Израиля, от конкурса отказались сразу несколько государств, в частности Нидерланды, Исландия, Ирландия, Словения и Испания.

Последняя, кстати, традиционно входит в число стран, которые автоматически попадают в финал. Это так называемая “большая пятерка”.

Во втором полуфинале Евровидения-2026, запланированном на 14 мая, будут соревноваться представители разных стран, среди которых и Украина.

Как будет проходить отбор в финал

Система остается неизменной: из каждого полуфинала в финал проходят по 10 участников. Они присоединяются к странам, которые уже имеют гарантированное место в финале.

Таким образом формируется окончательный список финалистов, которые будут бороться за победу.

Когда состоится второй полуфинал Евровидения и кто представит Украину

От Украины на сцену Евровидения-2026 выйдет Leleka. Она победила в национальном отборе с песней Ridnym.

Композиция о внутренней силе и надежде получила высокие оценки как от жюри, так и от зрителей, что и обеспечило певице первое место.

Юбилейный год традиционно привлекает к конкурсу еще больше внимания. Несмотря на политические споры и изменения в составе участников, зрителей снова ждет яркое музыкальное шоу, где все решают выступления и голоса зрителей.

