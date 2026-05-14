Кіпр традиційно робить ставку на яскраві та ритмічні номери на Євробаченні, і 2026 рік не став винятком.

Цьогоріч острівна країна знову привезла на конкурс пісню із середземноморським вайбом, танцювальною енергетикою та елементами національного колориту, яка вже встигла привернути увагу фанатів конкурсу.

Хто представить Кіпр на Євробаченні 2026 та про що конкурсна композиція — читайте у нашому матеріалі.

Хто така Antigoni: біографія представниці Кіпру на Євробаченні 2026

Кіпр на Євробаченні 2026 представляє Antigoni. Артистка виступить на сцені конкурсу у Відні з піснею JALLA — енергійним up-tempo поптреком із середземноморськими мотивами та кіпрським діалектом.

Antigoni, справжнє ім’я якої Antigoni Buxton, — 29-річна британсько-кіпрська співачка та авторка пісень із Північного Лондона.

Вона виросла у Великій Британії, однак у своїй творчості постійно звертається до грецько-кіпрського коріння, поєднуючи сучасний поп із традиційними середземноморськими мотивами.

Артистка регулярно використовує у своїх піснях елементи кіпрського фольклору та поєднує англійську й грецьку мови у текстах.

Широкій аудиторії Antigoni стала відома у 2022 році після участі у восьмому сезоні британського реаліті-шоу Love Island. Хоча співачка залишила проєкт доволі рано, телевізійний досвід значно збільшив її популярність у Великій Британії та на Кіпрі.

Серед найвідоміших пісень артистки — Never Gonna Love, Sleeping Alone, Habibi та You Can Have Him.

Представницею Кіпру на Євробаченні-2026 Antigoni стала після внутрішнього відбору мовника CyBC. Її кандидатуру оголосили ще в листопаді 2025 року — співачка стала першою офіційно підтвердженою учасницею всього конкурсу сезону.

Відбір проходив у два етапи: спочатку кандидатів оцінювало професійне журі, а потім свою думку висловили глядачі через онлайн-голосування на сайті мовника.

Перед Євробаченням Antigoni також активно просувала конкурсну композицію: виступила як запрошена артистка на грецькому відборі Sing for Greece 2026 та взяла участь у вечірці Nordic Eurovision Party 2026 в Осло.

Про що пісня Antigoni – JALLA

У мережі вже активно шукають Євробачення 2026 Antigoni – JALLA текст пісні, адже запальний трек представниці Кіпру швидко став одним із найобговорюваніших цього сезону конкурсу.

Над конкурсною композицією JALLA працювали сама Antigoni Buxton, Charalambous Kallona, Connor Mullally-Knight, Demetris Nikolaou, Klejdi Lupa, Paris Kalpos та Trey Qua.

Пісню офіційно представили 8 лютого 2026 року під час вечірнього випуску новин CyBC.

Назва треку JALLA походить із кіпрського діалекту грецької мови та перекладається як “ще” або “більше”. Саме ця фраза стала головною ідеєю композиції — пісні про свободу, танці та бажання жити на повну.

У центрі історії — героїня, яка танцює традиційний середземноморський танець чіфтетелі та не звертає уваги на осуд оточення. У тексті звучить заклик не стримувати себе та не зважати на чужу думку: “let them stare, let them talk” — “нехай дивляться, нехай говорять”.

Музично JALLA — це вибуховий up-tempo поп із великими бітами, етнічними інструментами та безперервною танцювальною енергією. Пісня поєднує сучасний клубний звук із традиційними середземноморськими ритмами, створюючи атмосферу великого свята.

Antigoni – JALLA: переклад пісні

Я танцюю на столі, крихітко

Рухаю стегнами під цифтетелі

І вони хочуть більше

Йди за мною в музику

Давай протанцюємо всю ніч безперервно

Я хочу грати з ритмом

Рухаючись вліво, вправо

І рухай своїм тілом

Тряси плечима і стегнами теж

Тіка-така, раз-два

Дозволь своєму тілу рухатися

Чуєш удар барабана, ти відчуваєш себе живим

Мелодія пісні тебе гіпнотизує

Губишся в ритмі, але цього завжди мало

Можливо, це змусить тебе закохатися

О, вони хочуть

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Я танцюю на столі, крихітко

Рухаю стегнами під цифтетелі

Більше, більше, вони хочуть більше, більше

Більше, більше, більше

Опа, опа, давай, більше

Опа, опа, давай, більше

Моя дівчинко, моя дівчинко

Вставай, і пішли

Нехай витріщаються

Якщо вони дивляться, значить, не зводять з мене очей

Нам байдуже

Якщо вони говорять, нехай говорять

Нехай говорять, нехай говорять (Ууу)

І нехай собі говорять

Нехай говорять, нехай говорять, говорять, говорять

Чуєш удар барабана, ти відчуваєш себе живим

Мелодія пісні тебе гіпнотизує

Губишся в ритмі, але цього завжди мало

Можливо, це змусить тебе закохатися

О, вони хочуть

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Я танцюю на столі, крихітко

Рухаю стегнами під цифтетелі

Більше, більше, вони хочуть більше, більше

Більше, більше, більше

Опа, опа, давай, більше

Опа, опа, давай, більше

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Більше, більше, вони хочуть більше (Більше, більше)

Ти хочеш більше?

О-оу, о-оу

Більше, більше

Більше, більше

Більше, більше

Більше

Більше

Antigoni – JALLA: відео виступу

JALLA — одна з найбільш танцювальних композицій Євробачення-2026, у якій поєдналися сучасний поп, етнічні мотиви та атмосфера середземноморської вечірки.

