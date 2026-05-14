Швейцарія на Євробаченні 2026 робить ставку на атмосферний альтернативний поп із темною та емоційною історією.

Цьогоріч країну представляє Вероніка Фузаро з піснею Alice, яка вже привернула увагу фанатів конкурсу незвичним звучанням та глибоким змістом.

Що відомо про представницю Швейцарії та про що її конкурсна композиція — читайте у матеріалі.

Хто така Veronica Fusaro: біографія представниці Швейцарії на Євробаченні 2026

Veronica Fusaro — 28-річна швейцарська співачка та авторка пісень, яка народилася і виросла у місті Тун. Артистка давно відома на швейцарській музичній сцені завдяки поєднанню попмузики, соулу та рокових елементів у своїй творчості.

Музичну кар’єру Fusaro активно розвиває ще з середини 2010-х років. У 2016 році її визнали Найкращим молодим талантом швейцарського радіо SRF 3, після чого співачка почала активно виступати не лише у Швейцарії, а й за кордоном.

За цей час Veronica дала понад 500 концертів та з’являлася на сценах таких фестивалів, як Glastonbury Festival і Montreux Jazz Festival.

Представницею Швейцарії на Євробаченні 2026 Veronica Fusaro стала після внутрішнього відбору мовника SRG SSR. Для національного відбору було подано 493 композиції, однак саме Alice отримала право представити країну у Відні.

Композицію Alice презентували 11 березня 2026 року. Це оновлена версія треку з альбому Looking For Connection, створена у співпраці з британською продюсеркою Charlie McClean.

Про що пісня Veronica Fusaro – Alice

Alice — це альтернативна попкомпозиція з роковими мотивами та напруженою атмосферою. Над треком працювали сама Veronica Fusaro та Charlie McClean.

Пісня розповідає історію жінки на ім’я Аліса, чиї особисті кордони поступово руйнуються під виглядом турботи та любові. У центрі композиції — тема психологічного насильства, контролю та маніпуляцій у стосунках. При цьому сама Аліса фактично не має голосу у власній історії — про неї говорить інша людина.

У мережі вже активно шукають Євробачення 2026 Veronica Fusaro – Alice текст пісні, адже композиція привернула увагу слухачів не лише незвичним звучанням, а й тривожним підтекстом.

Музично Alice поєднує альтернативний поп, інді-рок та атмосферне гітарне звучання. Фанати Євробачення також звернули увагу на контраст між мелодійністю композиції та її доволі похмурим змістом.

На Reddit користувачі назвали трек одним із найбільш нестандартних номерів сезону та відзначили його “темну” емоційну подачу.

Veronica Fusaro – Alice: переклад пісні

Еліс

Твої зелені очі просто чарівні

Мій дорогий приз, мені вдалося вивчити твої звички

Те, як ти поводишся

Чи можу я розкрити тобі свої секрети?

Еліс

Впусти мене, я обіцяю

Що буду поводити себе чемно, ні, я не нашкоджу

Чому ти така напружена?

Просто дозволь з тобою поговорити

Я вже давно спостерігаю за тобою

Я знаю, ти справді дуже кохаєш мене, не бреши

Знаю, тобі потрібен деякий час, щоб це прийняти

Так що, мила, не плач

Мила, не плач

Еліс

Не бійся, давай начистоту

Я живу в твоїй голові, о, мені теж самотньо

Цей світ такий жорстокий

Я давно чекаю тут на тебе

Еліс

Припини стукати в двері, заспокойся

Приляг на підлогу, в моїх обіймах тобі нічого не загрожує

Я не торкну жодного волоска на твоїй голові

Я кохаю тебе

Я знаю, ти справді дуже кохаєш мене, не бреши

Тільки тобі потрібен деякий час, щоб це прийняти

Так що, мила, не плач

Мила, не плач

Бо я знаю, що ти справді дуже кохаєш мене всередині

Тільки тобі потрібен деякий час, щоб це прийняти

Так що, мила, не плач

Мила, не плач

Еліс

Світло зникло з мого життя

Відкрий очі, будь ласка, чому ти стаєш холодною

З пір’їнки на камені? Мила, не залишай мене у самоті

Veronica Fusaro – Alice: відео виступу

