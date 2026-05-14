Підсумки другого півфіналу Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу конкурсу
- У другому півфіналі Євробачення 2026 змагалися 12 країн.
- Україна виступила під номером 12 з піснею Ridnym.
- Гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня.
У Відні оголосили результати другого півфіналу Євробачення 2026. Після шоу стала відома друга десятка учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у фіналі конкурсу.
Другий півфінал відбувся 14 травня у Wiener Stadthalle. У ньому виступили 15 країн, серед яких і представниця України — Leleka з піснею Ridnym.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2026
За результатами другого півфіналу Євробачення 2026 у фінал пройшли:
- Болгарія
- Україна
- Норвегія
- Австралія
- Румунія
- Мальта
- Кіпр
- Албанія
- Данія
- Чехія
Саме ці країни побачать глядачі у гранд-фіналі Євробачення 2026, який відбудеться 16 травня у Відні.
До фіналу не потрапили: Азербайджан, Люксембург, Вірменія, Швейцарія, Латвія.
Як визначали фіналістів другого півфіналу
У другому півфіналі Євробачення 2026 змагалися 12 країн. За правилами конкурсу, до фіналу проходить десятка учасників із найкращим сумарним результатом голосування журі та глядачів.
У цьому півфіналі голосували країни, які брали в ньому участь, а також Австрія, Франція, Велика Британія та глядачі з категорії Решта світу.
Під час другого півфіналу глядачі також побачили виступи представників Австрії, Франції та Великої Британії, які автоматично мають місце у фіналі.
Коли фінал Євробачення 2026
Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому виступлять 25 учасників: по 10 фіналістів із кожного півфіналу, представники країн Великої пʼятірки — Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, а також країна-господарка Австрія.
Нагадаємо, у першому півфіналі Євробачення 2026 до фіналу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.