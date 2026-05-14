У Відні оголосили результати другого півфіналу Євробачення 2026. Після шоу стала відома друга десятка учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у фіналі конкурсу.

Другий півфінал відбувся 14 травня у Wiener Stadthalle. У ньому виступили 15 країн, серед яких і представниця України — Leleka з піснею Ridnym.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2026

За результатами другого півфіналу Євробачення 2026 у фінал пройшли:

Болгарія Україна Норвегія Австралія Румунія Мальта Кіпр Албанія Данія Чехія

Саме ці країни побачать глядачі у гранд-фіналі Євробачення 2026, який відбудеться 16 травня у Відні.

До фіналу не потрапили: Азербайджан, Люксембург, Вірменія, Швейцарія, Латвія.

Як визначали фіналістів другого півфіналу

У другому півфіналі Євробачення 2026 змагалися 12 країн. За правилами конкурсу, до фіналу проходить десятка учасників із найкращим сумарним результатом голосування журі та глядачів.

У цьому півфіналі голосували країни, які брали в ньому участь, а також Австрія, Франція, Велика Британія та глядачі з категорії Решта світу.

Під час другого півфіналу глядачі також побачили виступи представників Австрії, Франції та Великої Британії, які автоматично мають місце у фіналі.

Коли фінал Євробачення 2026

Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому виступлять 25 учасників: по 10 фіналістів із кожного півфіналу, представники країн Великої пʼятірки — Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, а також країна-господарка Австрія.

Нагадаємо, у першому півфіналі Євробачення 2026 до фіналу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.

