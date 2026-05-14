Чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2026: що вирішили журі та глядачі
Представниця України на Євробаченні 2026 Leleka з піснею Ridnym увійшла до десятки учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі конкурсу.
Другий півфінал відбувся 14 травня у Wiener Stadthalle. Українська співачка виступила на сцені під номером 12.
Чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2026
За результатами голосування журі та глядачів Україна пройшла у фінал Євробачення 2026. Разом із Leleka до наступного етапу конкурсу потрапили ще дев’ять країн.
Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня у Відні.
Як виступила Leleka у другому півфіналі
Під час виступу Leleka поєднала сучасне звучання з українськими етнічними мотивами. На сцені разом із артисткою виступив бандурист Ярослав Джусь.
Номер побудовали на контрасті світла й темряви, а головний акцент зробили на емоційній подачі пісні Ridnym. У постановці використали стриману кольорову гамму та мінімалістичні сценічні рішення.
Українські єврофани не стримують захвату. Навіть ті, хто раніше критикував результати Нацвідбору 2026, обʼєдналися у вболіванні за нашу артистку.
Дехто побачив у виступі Leleka символізм, провівши паралелі з фото захисника під час оборони Азовсталі.
Коли фінал Євробачення 2026
Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому виступлять 25 учасників: по 10 фіналістів із кожного півфіналу, представники Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, а також країна-господарка Австрія.
Нагадаємо, у першому півфіналі до фіналу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.
У другому – Болгарія, Україна, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія, Чехія і, звісно, Україна.
Фото: скриншот з трансляції