Представниця України на Євробаченні 2026 Leleka з піснею Ridnym увійшла до десятки учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі конкурсу.

Другий півфінал відбувся 14 травня у Wiener Stadthalle. Українська співачка виступила на сцені під номером 12.

Чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2026

За результатами голосування журі та глядачів Україна пройшла у фінал Євробачення 2026. Разом із Leleka до наступного етапу конкурсу потрапили ще дев’ять країн.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня у Відні.

Як виступила Leleka у другому півфіналі

Під час виступу Leleka поєднала сучасне звучання з українськими етнічними мотивами. На сцені разом із артисткою виступив бандурист Ярослав Джусь.

Номер побудовали на контрасті світла й темряви, а головний акцент зробили на емоційній подачі пісні Ridnym. У постановці використали стриману кольорову гамму та мінімалістичні сценічні рішення.

Українські єврофани не стримують захвату. Навіть ті, хто раніше критикував результати Нацвідбору 2026, обʼєдналися у вболіванні за нашу артистку.

Дехто побачив у виступі Leleka символізм, провівши паралелі з фото захисника під час оборони Азовсталі.

Коли фінал Євробачення 2026

Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому виступлять 25 учасників: по 10 фіналістів із кожного півфіналу, представники Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, а також країна-господарка Австрія.

Нагадаємо, у першому півфіналі до фіналу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.

У другому – Болгарія, Україна, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія, Чехія і, звісно, Україна.

Фото: скриншот з трансляції

