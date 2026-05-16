Співачка Оля Полякова вперше прокоментувала чутки про сварку з телеведучою Машею Єфросиніною. Артистка заявила, що між ними немає конфлікту, а спілкуються вони рідше через зайнятість та нові проєкти.

Під час інтерв’ю Полякова наголосила, що не сварилася з Єфросиніною, попри хвилю чуток після резонансного інтерв’ю її чоловіка Вадима Буряковського.

— Я ні з ким не сварилася. Ми й так не дуже часто спілкувалися. Ми — зайняті жіночки. Останнім часом рідко спілкуємося, бо я дуже зайнята, вона зайнята. У неї свої справи, у мене Англія на носі, — сказала співачка.

Артистка згадала, що саме після висловлювань Буряковського про чоловіка Єфросиніної в мережі почали активно обговорювати нібито конфлікт між зірками.

— Він не так сказав і получив від мене, і дома стояв на гречці два тижні, потім втік і опять побіг давати інтерв’ю. Це невгамовний Вадік, — пожартувала Полякова.

Також подруги пролили світло на долю проєкту Дорослі дівчата. Вони опублікували спільний допис у соцмережах, у якому підтвердили, що YouTube-проєкт призупиняє свою історію після пʼяти з половиною років існування.

— Звісно, ми бачимо всі ці заголовки та спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз: ми залишаємося дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми. Але робимо це приватно й пишаємося тим, що нам завжди вистачало й вистачає мудрості та поваги одне до одного, щоб доходити до розуміння в питаннях наших стосунків, — заявили Оля та Маша.

На прощання авторки проєкту пообіцяли шанувальникам архівний випуск шоу та запис великого туру, з яким минулого року вони відвідали 22 міста України.

Також співведучі запевнили шанувальників, що їхній спільний виступ в Одесі 6 червня все ж відбудеться.

— Приходьте. Ви ж повинні побачити, чим ця інтрига закінчиться. Хто кому подружка. Бо мені, як подружці, за себе не соромно, — резюмувала Полякова.

Джерело : Люкс ФМ

