Шоу Євробачення 2026 офіційно завершилося, залишивши по собі яскравий фінал, емоційні виступи та відчуття масштабного музичного свята, яке знову об’єднало всю Європу.

Після оголошення результатів конкурсу сформувалася нова музична історія року, а також стало відомо, в якій країні пройде Євробачення у 2027 році.

Де пройде Євробачення 2027 та як обиратимуть місто, читайте в нашому матеріалі.

Де проходитиме Євробачення 2027

Уже після оголошення результатів увага поступово переходить до організаційних моментів, серед яких ключовим є те, де проходитиме Євробачення 2027, що формує майбутню карту конкурсу.

Наступний конкурс пройде у країні-переможниці 2026 року — Болгарії, що відповідає правилам Європейської мовної спілки. Саме ця держава отримала право організувати одну з найбільших телевізійних подій світу.

Україна завершила фінал на ХХХ позиції. Представниця країни, співачка Leleka, вийшла на сцену з композицією Ridnym.

В якій країні пройде Євробачення 2027 та вимоги до міста проведення

Після підтвердження країни-переможця розпочинається окремий етап — відбір міста, яке прийматиме конкурс. Кілька міст подають заявки та змагаються між собою, демонструючи свою готовність прийняти делегації з усієї Європи.

Рішення ухвалюється спільно національним мовником країни та організаторами конкурсу.

Щоб стати майданчиком для конкурсу, місто повинно відповідати суворим стандартам:

сучасна крита арена приблизно на 10–12 тисяч глядачів із можливістю складних сценічних конструкцій;

розвинена готельна мережа для артистів, журналістів і гостей;

зручне транспортне сполучення та міжнародний аеропорт поблизу;

високий рівень безпеки під час масових заходів;

простори для фан-зон, зокрема Eurovision Village та EuroClub;

технічна інфраструктура для трансляцій, репетицій і роботи міжнародних медіа.

Саме ці умови дозволяють забезпечити проведення конкурсу на рівні глобального телевізійного шоу, яке щороку збирає багатомільйонну аудиторію та формує нові музичні тренди.

