Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася, як обирає одяг у власній гардеробній з донькою.

В Instagram Меган Маркл поділилась селфі, на якому вона стоїть перед дзеркалом у своїй вбиральні. На ній рожевий тренч, а поряд сидить її 4-річна донька Лілібет.

– Маленька помічниця мами, – написала Меган у підписі.

Варто зазначити, що цей милий знімок з’явився за день до того, як Меган вирушила до Швейцарії для участі у важливому заході – у відкритті Меморіалу Втрачений екран на площі Націй у Женеві. Разом з нею у події візьмуть участь гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус, світові лідери у галузі охорони здоров’я та родини, які постраждали від онлайн-агресії.

Це відбувається напередодні відкриття 79-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

