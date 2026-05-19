Акторка Віталіна Біблів зізналася, що її може настільки роздратувати, що вона піде на принцип.

Зірка комедійних серіалів Будиночок на щастя та Сім’я по неділях на Новому каналі розповіла, що першим пунктом у списку стоїть неповага до чужого часу, особливо коли йдеться про роботу.

Що дратує Віталіну Біблів

За словами Віталіни, її нелюбов до запізнень відома усім, хто її знає. Щоправда, форс-мажорних ситуацій це не стосується, додає Біблів.

– Звісно, бувають форс-мажори: не дай боже хтось захворів або собачка вибігла на дорогу. Але коли таке відбувається систематично – я це абсолютно ненавиджу. А ще дуже не люблю, коли журналісти запізнюються на інтерв’ю. Якось я не дочекалася їх і пішла. Чекала 17 хвилин: 11 – дипломатичних і ще дала фору, – пригадала акторка.

Ще один життєвий принцип Віталіни Біблів – уникати сварок. Втім, визнає зірка серіалу Будиночок на щастя, запальна вдача та загострене відчуття справедливості іноді все ж підштовхують її до суперечок.

– Якщо бачу несправедливість, можу піти у конфлікт, але не агресивно. Просто буду доводити свою правоту. Від цього й сама страждаю, тому намагаюся не конфліктувати, – з усмішкою каже знаменитість.

Цього року має вийти сьомий сезон серіалу Будиночок на щастя, у якому Віталіна Бібілів грає одну з ключих персонажів на імʼя Любов Ковальчук.

Сюжет побудований навколо колишнього столичного жителя Макса (Костянтин Войтенко), що переїжджає до села, аби побудувати страусячу ферму.

