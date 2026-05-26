Телеканал ICTV2 уже цієї пʼятниці, 29 травня, о 20:00 покаже ексклюзивну телепрем’єру одного з найуспішніших релізів в історії українського кіно – романтичну науково-фантастичну драму Ти — космос.

Ранковий ефір ICTV2 з Володимиром Кравчуком

Виконавця головної ролі, актора театру та кіно Володимира Кравчука, можна побачити в ефірі ICTV2 з понеділка по п’ятницю о 7:00.

Він став гостьовим співведучим Григорія Германа та Юлії Зорії у програмі Ранок у великому місті.

Для тих, хто пропустив старт тижня, перший випуск за участі актора вже можна переглянути на YouTube.

Ти — космос: про що фільм

Це перший український повнометражний фільм, події якого розгортаються в космосі. За сюжетом, космічний далекобійник із Хмельниччини Андрюха після знищення Землі залишається, як він думає, єдиною людиною у Всесвіті.

Та коли на зв’язок виходить француженка Катрін, чий космічний корабель от-от розіб’ється, головною метою Андрюхи стає врятувати її за будь-яку ціну.

Ти — космос: визнання та відзнаки

Фільм викликав справжній фурор, зібравши за 19 тижнів прокату понад 60 млн грн та понад 320 тис. глядачів.

Робота Павла Острікова здобула визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Серед найвизначніших нагород стрічки — премії Золотий восьминіг та Срібний Мельєс на Страсбурзькому кінофестивалі.

Серед інших здобутків — Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та перемога у трьох номінаціях премій Чорний лотос і Кіноколо.

Нагадаємо, показ фільму Ти — космос на ICTV2 відбудеться в межах місяця українського кіно, що триває на телеканалі. Протягом травня глядачі вже подивилися стрічки Буча, Каховський об’єкт та Мишоловка.

