Фільми, що раніше можна було побачити лише на великих екранах чи за підписками, стануть доступні усім безплатно.

Щоп’ятниці протягом травня в ефірі каналу ICTV2 виходитимуть українські стрічки, що брали участь у міжнародних кінофестивалях та обговорювалися глядачами і кінокритиками.

Протягом травня в телеефірі вперше покажуть антирадянський горор Каховський об’єкт, воєнну драму Буча, трилер Мишоловка і науково-фантастичну трагікомедію Ти – Космос.

Зараз дивляться

Місія: українські хіти серед своїх

З моменту заснування ICTV2 системно підтримує національний кінематограф. За три з половиною роки канал презентував 17 прем’єр, які подивилися понад 10,2 млн глядачів (4+, вся Україна).

Саме тут відбулися перші телеефіри таких знакових фільмів як Мої думки тихі, Носоріг, БожеВільні.

До списку фільмів, що стали лідерами слоту, увійшли: комедійний детектив Новорічна зміна, історичний блокбастер Довбуш, пригодницька комедія Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке, комедія Збори ОСББ.

Травнева лінійка продовжує традицію “свого кіно для своїх”.

Що дивитися у травні на ICTV2

8 травня, 22:45 – Каховський об’єкт

Події антирадянського зомбі-екшену після підриву Каховської дамби російськими окупантами. На дні водосховища виявляється занедбаний радянський бункер.

Загін українських військових на чолі з бійчинею Марою вирушає на пошуки зниклих побратимів. У бункері група стикається з моторошними наслідками радянських експериментів — зомбі-суперсолдатами.

У головних ролях: Марина Кошкіна, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Андрій Подлєсний, Орест Пасічник, Ірина Кудашова та інші.

15 травня, 22:00 – Буча

Сюжет стрічки засновано на реальних подіях. Фільм розповідає історію волонтера Костянтина Гудаускаса, громадянина Казахстану, який у перші місяці повномасштабного вторгнення врятував з окупованої Київщини понад 200 людей.

Головну роль зіграв польський актор Цезарій Лукашевич, роль полковника ФСБ виконав зірковий український актор В’ячеслав Довженко. Фільм викликав палкі дискусії серед кінокритиків і глядачів, але нікого не залишив байдужим.

У головних ролях: Цезарій Лукашевич, В’ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков, Артемій Єгоров, Анастасія Нестеренко та інші.

22 травня, 22:00 – Мишоловка

Події воєнного трилера розгортаються навколо українського бійця Антона, який опиняється замурованим у бліндажі після ворожого вибуху.

Він поранений, має контузію, і шанси вибратися з “мишоловки” дорівнюють нулю. Але Антон дуже хоче жити і повернутися до своєї родини. Стрічка прославляє силу духу, любов до близьких і прагнення жити.

У головних ролях: Юрій Кулініч, Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар.

29 травня, 20:00 – Ти — Космос

Науково-фантастична трагікомедія стала головним українським кінохітом останніх років. Фільм зібрав понад 60 млн грн у прокаті та здобув понад 30 міжнародних нагород.

Космічний далекобійник Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті після вибуху на Землі. Але несподівано на зв’язок виходить ще одна людина – француженка Катрін, яка також в момент вибуху була у відкритому космосі.

У головних ролях: Володимир Кравчук, Дар’я Плахтій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.