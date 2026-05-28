Особистого асистента актора Меттью Перрі Кеннета Івамасу засудили до 41 місяця ув’язнення у справі про смерть зірки від передозування кетаміном.

60-річний Івамаса проживав разом із Перрі та працював його особистим помічником.

За даними прокуратури, упродовж кількох тижнів перед смертю актора він разом із двома лікарями забезпечував його кетаміном на суму понад $50 тис., хоча не мав жодної медичної освіти.

Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі біля його будинку в Лос-Анджелесі у жовтні 2023 року.

Вирок для асистента Меттью Перрі

У серпні 2024 року Івамаса визнав провину за пунктом про змову з метою розповсюдження кетаміну, що призвело до смерті людини. Йому загрожувало до 15 років федеральної в’язниці, втім, врешті він отримав майже 3,5 роки за ґратами.

Окрім тюремного строку, суд призначив два роки нагляду після звільнення та штраф у розмірі $10 тис. До в’язниці Івамаса має прибути 17 липня.

Суддя Шерілін Піс Гарнетт під час оголошення вироку наголосила, що помічник знав про багаторічну боротьбу Перрі із залежністю, а також приховував докази після смерті актора.

У суді Кеннет Івамаса звернувся до родини Меттью Перрі та попросив вибачення.

— Я так шкодую перед усіма вами. Я завжди шкодуватиму про незаконні вчинки, які скоїв, — сказав він.

Також він назвав себе “застереженням” для інших людей, які можуть опинитися в подібній ситуації.

Родина Перрі звинуватила асистента у зраді довіри

Перед засіданням мати та сестри актора передали судді листи зі своєю позицією щодо вироку.

Сестра Перрі Кейтлін Моррісон заявила, що не має “жодного співчуття” до Івамаси. За її словами, коли асистент залишив актора самого в ніч смерті, він або “тікав від того, що зробив”, або свідомо залишив беззахисну людину в небезпечному стані.

Інша сестра, Медлін Моррісон, написала судді, що вважає Івамасу “більш винним”, ніж дилерку кетаміну Джасвін Сангху.

Мати актора Сюзанна Моррісон наголосила, що головним завданням асистента було допомагати її синові боротися із залежністю та стежити, щоб він залишався без наркотиків.

— Ми довірилися людині без совісті, і мій син заплатив за це ціну, — написала вона.

Івамаса робив ін’єкції Перрі навіть у день смерті

Івамаса визнав, що неодноразово вводив Перрі кетамін, зокрема зробив кілька ін’єкцій у день смерті актора.

Судмедексперти встановили, що причиною смерті стали гострі наслідки передозування дисоціативним анестетиком. Одним із супутніх факторів також назвали утоплення.

Суддя заявила, що Івамаса бачив негативний вплив препарату на Перрі, але продовжував діставати кетамін і вводити його акторові.

— Ви знали про його проблеми із залежністю. Ви знали, що йому не можна було вживати кетамін у таких кількостях, — сказала Гарнетт.

За словами судді, після смертельної дози Івамаса залишив Перрі самого, а згодом намагався позбутися доказів та неодноразово брехав поліції.

Адвокат помічника Алан Айснер під час засідання заявив, що Перрі сам просив робити йому ін’єкції, а Івамаса залежав від свого роботодавця. Водночас він визнав, що асистент мав відмовити актору.

Інші фігуранти справи вже отримали вироки

Американські правоохоронці вважають, що група обвинувачених постачала кетамін Меттью Перрі та заробляла на його залежності. Усі п’ятеро фігурантів справи погодилися визнати провину.

У квітні 2026 року Джасвін Сангху, яку медіа прозвали “королевою кетаміну”, засудили до 15 років ув’язнення за продаж наркотиків, що призвели до смерті зірки серіалу Друзі.

Лікаря Сальвадора Пласенсію, який постачав кетамін Перрі в останні тижні життя, у грудні 2025-го засудили до 30 місяців в’язниці.

Ще один лікар, Марк Чавес, отримав вісім місяців домашнього арешту та три роки нагляду після звільнення.

Еріка Флемінга, який допомагав із постачанням наркотиків, раніше цього місяця засудили до двох років ув’язнення.

Джерело : BBC

