Як тебе не любити: Софія Ротару показала нове фото у День Києва
Українська співачка Софія Ротару привітала Київ з Днем міста.
Українська співачка оприлюднила фото в Instagram на фоні Андріївського собору.
Сам знімок вона підписала: “Як тебе не любити…”- та додала червоне серденько.
Фотографія, яку оприлюднила Ротару зроблена не у День Києва – цей знімок з серії тих, що українська співачка публікувала на свій День народження.
Варто зазначити, що саме цей кадр співачка ще не показувала підписникам.
Нагадаємо, що Софія Ротару регулярно реагує на події в Україні, але відкритих заяв про війну не робить.
Так, 24 лютого 2026 року вона опублікувала сторіз до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Співачка поширила символічне зображення зруйнованого міста й синьо-жовтих квітів.
Варто зауважити, що oороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. Це улюблене свято киян та всіх, хто закоханий у столицю – її вулиці, парки, храми й неповторну атмосферу.
Це відбувається в останню неділю травня, цього разу це 31 травня.
