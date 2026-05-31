Українська співачка Софія Ротару привітала Київ з Днем міста.

Українська співачка оприлюднила фото в Instagram на фоні Андріївського собору.

Сам знімок вона підписала: “Як тебе не любити…”- та додала червоне серденько.

Фотографія, яку оприлюднила Ротару зроблена не у День Києва – цей знімок з серії тих, що українська співачка публікувала на свій День народження.

Варто зазначити, що саме цей кадр співачка ще не показувала підписникам.

Нагадаємо, що Софія Ротару регулярно реагує на події в Україні, але відкритих заяв про війну не робить.

Так, 24 лютого 2026 року вона опублікувала сторіз до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Співачка поширила символічне зображення зруйнованого міста й синьо-жовтих квітів.

Варто зауважити, що oороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. Це улюблене свято киян та всіх, хто закоханий у столицю – її вулиці, парки, храми й неповторну атмосферу.

Це відбувається в останню неділю травня, цього разу це 31 травня.

Фото: Софія Ротару/Instagram

