Співачка Дуа Ліпа та британський актор Каллум Тернер стали чоловіком і дружиною. Пара зареєструвала шлюб у Лондоні під час камерної церемонії, яка відбулася в історичній ратуші Old Marylebone Town Hall.

30-річна виконавиця та 36-річний актор обмінялися обітницями в неділю вранці в колі найближчих родичів.

Урочистість стала юридичним оформленням шлюбу перед масштабним святкуванням, яке заплановане на початок наступного тижня в Італії.

Для церемонії Дуа Ліпа обрала образ, який нагадував весільне вбрання Б’янки Джаггер 1971 року.

Співачка з’явилася в білому костюмі зі спідницею від бренду Schiaparelli, білих рукавичках та крислатому капелюсі від модельєра Стівена Джонса.

Свій образ наречена доповнила намистом від Bulgari, білими туфлями на підборах від Louboutin та букетом жовтих квітів. Наречений Каллум Тернер обрав для події класичний синій костюм.

На саму церемонію молодята прибули нарізно, зокрема Дуа Ліпа приїхала на зеленому Land Rover у супроводі подруги. Офіційна частина тривала всього 30–40 хвилин.

Після обміну обітницями пара вийшла до рідних під дощем із різнокольорового конфетті та поїхала з церемонії на традиційному лондонському чорному таксі.

Попри офіційне одруження, головне святкування ще попереду. З четверга до суботи молодята планують провести триденне весілля в Палермо на Сицилії.

Церемонія має відбутися на території історичної вілли XVII століття Villa Valguarnera неподалік столиці острова. Для гостей, за інформацією британської преси, забронювали цілий поверх номерів у готелі Villa Igiea з видом на Тірренське море.

Серед запрошених називають музикантів Елтона Джона, Марка Ронсона та Charli XCX, а також дизайнерів Донателлу Версаче та Сімона Порта Жакмюса.

За даними джерел, саме Донателла Версаче створює весільну сукню для Дуа Ліпи, яку співачка планує вдягнути на головну церемонію в Італії.

Стосунки між Дуа Ліпою та Каллумом Тернером почалися у 2024 році. Про заручини пари стало відомо торік. Раніше в інтерв’ю британському Vogue співачка зізналася, що дуже радіє майбутньому шлюбу.

Попзірка казала, що хоче завершити світовий тур, а Каллум — закінчити знімання, перш ніж повністю зануритися у підготовку до весілля. Також артистка розповідала, що мріє про дітей, хоча поки не знає, коли зможе поєднати материнство з активною музичною кар’єрою.

Тим часом кар’єра Каллума Тернера також може отримати новий поштовх. Британські таблоїди повідомляють, що актора називають одним із головних претендентів на роль нового агента 007 у майбутньому фільмі про Джеймса Бонда. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Джерело : Daily Mail

