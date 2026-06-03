Герой сериала-реалити Киев 24/7 на Новом канале и ветеран войны Александр Роменский рассказал, как последствия контузий и ПТСР влияют на его повседневную жизнь.

Также он обратился к женщинам, чьи партнеры вернулись с фронта, с советом проявлять терпение к проблемам с концентрацией внимания и эмоциональным состоянием.

Советы от Александра Роменского

По словам Александра, последствия пережитого на войне дают о себе знать даже во время обычных бытовых дел.

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— Последствия, которые принесли контузии и мой ПТСР, часто проявляются в простых бытовых вещах. Что-то упало — агрессия, что-то не получается — апатия. Просто посмотрел вверх, хотел разобраться со шторами, началось головокружение, стало плохо. И еще много таких моментов, — поделился Роменский.

Ветеран признался, что ему бывает сложно сосредоточиться даже во время просмотра фильмов.

— Смотрю фильм — отвлекаюсь, не могу сосредоточиться. Поэтому девушки, у кого парни так же зависают, не бейте их и не устраивайте сцен. Это не потому, что неинтересно, просто есть проблемы с концентрацией, — объяснил он.

Кошка Лайма стала его антистрессом

Особое место в жизни ветерана занимает кошка Лайма. Александр говорит, что домашняя любимица помогает ему справляться с эмоциональной нагрузкой и чувствовать поддержку.

— Лайма — мое пушистое чудо, она мой антистресс, хотя иногда и стресс (смеется). Но действительно, животные нас чувствуют и понимают. В каком-то смысле они лечат и учат, — отметил он.

Роменский убежден, что многие ветераны после возвращения к гражданской жизни не случайно заводят собак, кошек или других животных.

По его словам, дело не только в компании или заботе. Он считает, что животные дарят то, чего часто не хватает после войны, — искренность и преданность.

— Они любят тебя и преданы даже тогда, когда ты забыл их покормить. Они умеют скучать по тебе и искренне радуются, когда ты возвращаешься домой. Эта искренность очень чувствуется. На войне среди ребят есть та же правда, без масок. И здесь, в гражданской жизни, мы тоже ее ищем, — сказал ветеран.

По словам Александра, именно такая безусловная поддержка помогает легче преодолевать трудности адаптации после возвращения с фронта.

Ранее ветеран откровенно рассказал о том, что триггерит военных в общении с гражданскими.

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