Не влаштовуйте сцен: ветеран Роменський звернувся до жінок військових
- Ветеран Олександр Роменський розповів про наслідки контузій та ПТСР у повсякденному житті.
- Герой серіаліті Київ 24/7 звернувся до жінок військових із порадою.
- Ветеран розкрив, хто допомагає багатьом військовим після повернення з фронту.
Герой серіаліті Київ 24/7 на Новому каналі та ветеран війни Олександр Роменський розповів, як наслідки контузій і ПТСР впливають на його повсякденне життя.
Також він звернувся до жінок, чиї партнери повернулися з фронту, із порадою бути терплячими до проявів проблем із концентрацією та емоційним станом.
Поради від Олександра Роменського
За словами Олександра, наслідки пережитого на війні даються взнаки навіть під час звичайних побутових справ.
— Наслідки, які принесли контузії та мій ПТСР, часто проявляються у простих побутових речах. Щось впало — агресія, щось не виходить — апатія. Просто подивився вгору, хотів розібратися зі шторами, почалося запаморочення, стало зле. І ще багато таких моментів, — поділився Роменський.
Ветеран зізнався, що йому буває складно зосередитися навіть під час перегляду фільмів.
— Дивлюся фільм — відволікаюся, не можу зосередитись. Тому дівчата, у кого хлопці так само зависають, не бийте їх і не влаштовуйте сцен. Це не тому, що нецікаво, просто є проблеми з концентрацією, — пояснив він.
Кішка Лайма стала його антистресом
Особливе місце в житті ветерана займає кішка Лайма. Олександр каже, що домашня улюблениця допомагає йому справлятися з емоційним навантаженням та відчувати підтримку.
— Лайма — моє пухнасте диво, вона мій антистрес, хоча іноді й стрес (сміється). Але справді, тварини нас відчувають і розуміють. У якомусь сенсі вони лікують і вчать, — зазначив він.
Роменський переконаний, що багато ветеранів після повернення до цивільного життя не випадково заводять собак, котів або інших тварин.
За його словами, справа не лише в компанії чи турботі. Він вважає, що тварини дарують те, чого часто бракує після війни, — щирість і відданість.
— Вони люблять тебе й віддані навіть тоді, коли ти забув погодувати. Вони вміють сумувати за тобою та щиро радіють, коли повертаєшся додому. Оця щирість дуже відчувається. На війні серед пацанів є та сама правда, без масок. І тут, у цивільному житті, ми теж її шукаємо, — сказав ветеран.
За словами Олександра, саме ця безумовна підтримка допомагає легше долати труднощі адаптації після повернення з фронту.
Раніше ветеран відверто розповів про те, що тригерить військових у спілкуванні з цивільними.