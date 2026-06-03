Герой серіаліті Київ 24/7 на Новому каналі та ветеран війни Олександр Роменський розповів, як наслідки контузій і ПТСР впливають на його повсякденне життя.

Також він звернувся до жінок, чиї партнери повернулися з фронту, із порадою бути терплячими до проявів проблем із концентрацією та емоційним станом.

Поради від Олександра Роменського

За словами Олександра, наслідки пережитого на війні даються взнаки навіть під час звичайних побутових справ.

Зараз дивляться

— Наслідки, які принесли контузії та мій ПТСР, часто проявляються у простих побутових речах. Щось впало — агресія, щось не виходить — апатія. Просто подивився вгору, хотів розібратися зі шторами, почалося запаморочення, стало зле. І ще багато таких моментів, — поділився Роменський.

Ветеран зізнався, що йому буває складно зосередитися навіть під час перегляду фільмів.

— Дивлюся фільм — відволікаюся, не можу зосередитись. Тому дівчата, у кого хлопці так само зависають, не бийте їх і не влаштовуйте сцен. Це не тому, що нецікаво, просто є проблеми з концентрацією, — пояснив він.

Кішка Лайма стала його антистресом

Особливе місце в житті ветерана займає кішка Лайма. Олександр каже, що домашня улюблениця допомагає йому справлятися з емоційним навантаженням та відчувати підтримку.

— Лайма — моє пухнасте диво, вона мій антистрес, хоча іноді й стрес (сміється). Але справді, тварини нас відчувають і розуміють. У якомусь сенсі вони лікують і вчать, — зазначив він.

Роменський переконаний, що багато ветеранів після повернення до цивільного життя не випадково заводять собак, котів або інших тварин.

За його словами, справа не лише в компанії чи турботі. Він вважає, що тварини дарують те, чого часто бракує після війни, — щирість і відданість.

— Вони люблять тебе й віддані навіть тоді, коли ти забув погодувати. Вони вміють сумувати за тобою та щиро радіють, коли повертаєшся додому. Оця щирість дуже відчувається. На війні серед пацанів є та сама правда, без масок. І тут, у цивільному житті, ми теж її шукаємо, — сказав ветеран.

За словами Олександра, саме ця безумовна підтримка допомагає легше долати труднощі адаптації після повернення з фронту.

Раніше ветеран відверто розповів про те, що тригерить військових у спілкуванні з цивільними.

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