Герой спецпроєкту Нового каналу, серіаліті Київ 24/7, ветеран війни Олександр Роменський відверто розповів про те, що тригерить військових у спілкуванні з цивільними.

Він пояснив, які слова та поведінка можуть емоційно виснажувати та як підтримати ветеранів.

Сашко Роменський про тригери для військових

Олександр пройшов довгий шлях відновлення після важкого поранення, що отримав під Бахмутом. Він зауважив, які, ніби звичайні фрази, для нього звучать травматично.

Зараз дивляться

– “Тримайся там”, “Бережи себе”, “Час вже це закінчувати” – насправді такі фрази дають відчуття, що людині ніби максимально байдуже, і вона це говорить, просто аби щось запитати чи сказати. Краще вже нічого не говорити, ніж оці фрази. Ну, от в сенсі “бережи себе!” – як це? Невже не зрозуміло, що там або пощастить, або ні? Чи святою водою вмиватися, чи часником обвішатися, чи що ще там робити, щоб берегтись? – говорить герой серіаліті Нового каналу.

Щодо турботи – також варто бути делікатними, аби ветеран не почувався неповноцінним, додає Сашко.

– Запропонувати допомогу – це правильно і круто, але не треба лізти й робити щось без дозволу, бо це реально дратує. По суті все просто: кожен з нас не хоче, щоб порушували його особистий простір, правильно? Тут так само, – каже Роменський.

Окремо ветеран звертає увагу на те, як спілкуються між собою військові. Адже їхня комунікація будується на спільному досвіді, що не можна автоматично переносити в цивільне життя.

Перший сезон серіаліті Київ 24/7 вже можна подивитися на YouTube-каналі Нового. В акторському складі, крім Одександра Роменського – блогери Анастейша (Настя Тащук) та Олександр Заліско, ведучий Нового каналу Андрій Черепущак, співачка Skylerr, радіоведучий та учасник проєкту Фабрика зірок 4 Михайло Соколовський, зірка МастерШеф Євген Полівода та інші.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.