Співачка Оля Полякова оголосила про запуск нового музичного проєкту TheNogi. Артистка заявила, що це буде окремий творчий напрям із більш відвертими текстами та образом, який вона довгий час стримувала.

Про новий проєкт Полякова повідомила у соцмережах, опублікувавши емоційний маніфест про жіночу свободу, внутрішні заборони та бажання говорити вголос про те, що зазвичай приховують.

— У кожної жінки є та частина, яку вона тримає при собі. Та, що хоче говорити те, що думає — але якій завжди закриваєш рота. Та, що сміється голосніше, ніж прийнято, — написала співачка.

Що відомо про проєкт Полякової TheNogi

За словами Полякової, TheNogi стане простором для її “іншої фарби” — більш сміливої та відвертої сторони.

Артистка описала жанр нового проєкту як “стервопоп” і попередила, що він матиме позначку only adult.

— Тут є пісні про те, про що говорять пошепки. Про те, що думають, але не кажуть. Про те, що болить і про те, що смішно — що іноді це одне й те саме, — пояснила Полякова.

Співачка також зізналася, що навіть вона не завжди дозволяла собі бути повністю відкритою.

— Лікарі кажуть, що тримати в собі те, що хочеться сказати — це перший крок до хвороби. А я хворіти не люблю. В мене дофіга справ, мрій та бажань, — додала артистка.

Полякова підтвердила паузу в українській кар’єрі

У дописі співачка також підтвердила, що бере паузу від нових релізів в Україні як Оля Полякова.

За словами артистки, зараз вона продовжує працювати над англомовною кар’єрою у Великій Британії, про що вже говорила раніше в проєкті 33 запитання.

Тоді Полякова розповідала, що співпрацює з британською командою та підписала контракт із лейблом State51.

— Оля Полякова їде шукати себе в Англію. Але залишає вам найкраще. Свої TheNogi, — написала співачка.

Нещодавно Полякова також уперше прокоментувала чутки про нібито сварку з Машею Єфросиніною та підтвердила паузу їхнього спільного YouTube-проєкту Дорослі дівчата.

