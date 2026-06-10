Американская актриса и многолетняя партнерша Джеймса Хэнди Венди Гледхилл впервые рассказала об обстоятельствах трагедии, которая произошла 3 июня в районе Тарзана в Лос-Анджелесе.

По ее словам, утро начиналось как обычно, однако завершилось смертью 81-летнего актера, известного по ролям в фильмах Джуманджи и Топ Ган: Мэверик.

В убийстве Хэнди обвиняют 44-летнего Майкла Гледхилла — сына Венди, который, по словам женщины, мог прекратить принимать лекарства от шизофрении незадолго до трагедии.

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Гледхилл, которая прожила с актером более 30 лет, призналась, что не может оправиться от потери.

— Я была с Джеймсом 31 год и очень его любила. Это невероятно тяжело, — сказала она.

Новые подробности убийства Джеймса Хэнди

Венди Гледхилл рассказала, что тем утром Джеймс Хэнди проснулся около девяти часов и, как обычно, вышел за газетой. Однако на этот раз он не вернулся, чтобы приготовить кофе, как делал каждый день.

В тот момент женщина еще лежала в постели и не подозревала, что произошло. Позже она предположила, что ее сын уже находился на улице, когда актер вышел из дома.

— Насколько я понимаю, они начали ссориться прямо во дворе, — сказала она.

Примерно через полчаса к дому пришли полицейские. Венди утверждает, что именно тогда впервые узнала о трагедии. Правоохранители сообщили, что получили вызов на номер 911 и что возле дома лежит человек, накрытый одеялом.

Сначала женщина не поняла, о ком идет речь, а затем ей приказали отойти от двери, поскольку опасный человек мог находиться поблизости.

По данным полиции Лос-Анджелеса, именно Майкл Гледхилл позвонил в службу спасения около 9:30 утра. Следователи утверждают, что во время звонка он сказал диспетчеру: “Я сын человеческий. Я только что убил грешника”.

Когда патрульные прибыли на место, они обнаружили Джеймса Хэнди во дворе без сознания с ножевым ранением в грудь. Актера доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Что известно о подозреваемом

По словам Венди Гледхилл, ее сын жил вместе с ней и Джеймсом Хэнди около двух лет и длительное время не работал. Женщина предполагает, что нападению мог предшествовать психический срыв, связанный с шизофренией.

— Думаю, он перестал принимать лекарства за неделю до этого. Но точно я не знаю, — сказала она.

В то же время Венди подчеркнула, что не понимает, что могло спровоцировать конфликт между ее сыном и партнером.

Соседи рассказали журналистам, что накануне трагедии слышали громкую ссору между мужчинами. Один из местных жителей также вспомнил конфликт с Майклом Гледхиллом из-за камер видеонаблюдения примерно год назад.

После нападения камеры соседнего дома зафиксировали, как подозреваемый спокойно идет по улице. Позже он вернулся к дому и сам подошел к полицейским, прибывшим на вызов.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула Майклу Гледхиллу обвинение в убийстве и использовании ножа как смертельного оружия. Суд назначил слушание в специализированном суде по вопросам психического здоровья на 22 июня.

Если вину мужчины докажут, ему грозит от 26 лет заключения до пожизненного срока.

Источник : Daily Mail

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