Американська акторка та багаторічна партнерка Джеймса Генді Венді Гледгілл уперше розповіла про обставини трагедії, яка сталася 3 червня в районі Тарзана у Лос-Анджелесі.

За її словами, ранок починався як завжди, однак завершився смертю 81-річного актора, відомого за ролями у фільмах Джуманджі та Топ Ґан: Меверік.

У вбивстві Генді обвинувачують 44-річного Майкла Гледгілла — сина Венді, який, за словами жінки, міг припинити приймати ліки від шизофренії незадовго до трагедії.

Зараз дивляться

Гледгілл, яка прожила з актором понад 30 років, зізналася, що не може оговтатися від втрати.

— Я була з Джеймсом 31 рік і дуже його любила. Це неймовірно важко, — сказала вона.

Нові подробиці вбивства Джеймса Генді

Венді Гледгілл розповіла, що того ранку Джеймс Генді прокинувся близько дев’ятої години та, як зазвичай, вийшов по газету. Однак цього разу він не повернувся, щоб приготувати каву, як робив щодня.

У той момент жінка ще лежала в ліжку і не підозрювала, що сталося. Згодом вона припустила, що її син уже перебував надворі, коли актор вийшов із будинку.

— Наскільки я розумію, вони почали сваритися просто на подвір’ї, — сказала вона.

Приблизно через пів години до будинку прийшли поліцейські. Венді стверджує, що саме тоді вперше дізналася про трагедію. Правоохоронці повідомили, що отримали виклик на номер 911 і що біля будинку лежить людина, накрита ковдрою.

Спочатку жінка не зрозуміла, про кого йдеться, а потім їй наказали відійти від дверей, оскільки небезпечна людина могла перебувати поблизу.

За даними поліції Лос-Анджелеса, саме Майкл Гледгілл зателефонував до служби порятунку близько 9:30 ранку. Слідчі стверджують, що під час дзвінка він сказав диспетчеру: “Я син людський. Я щойно вбив грішника”.

Коли патрульні прибули на місце, вони виявили Джеймса Генді на подвір’ї без свідомості з ножовим пораненням у груди. Актора доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Що відомо про підозрюваного

За словами Венді Гледгілл, її син жив разом із нею та Джеймсом Генді близько двох років і тривалий час не працював. Жінка припускає, що нападу міг передувати психічний зрив, пов’язаний із шизофренією.

— Думаю, він перестав приймати ліки за тиждень до цього. Але точно я не знаю, — сказала вона.

Водночас Венді наголосила, що не розуміє, що могло спровокувати конфлікт між її сином і партнером.

Сусіди розповіли журналістам, що напередодні трагедії чули гучну сварку між чоловіками. Один із місцевих жителів також згадав конфлікт із Майклом Гледгіллом через камери відеоспостереження приблизно рік тому.

Після нападу камери сусіднього будинку зафіксували, як підозрюваний спокійно йде вулицею. Згодом він повернувся до будинку та сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса висунула Майклу Гледгіллу обвинувачення у вбивстві та використанні ножа як смертельної зброї. Суд призначив слухання у спеціалізованому суді з питань психічного здоров’я на 22 червня.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 26 років ув’язнення до довічного терміну.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.