Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно рассказала о непростом периоде в своей театральной карьере.

Актриса призналась, что однажды потеряла работу из-за интриг коллеги, которую считала близкой подругой.

Также Сумская объяснила, почему убеждена, что настоящая дружба в актерской среде встречается редко.

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— Как только вас назначают на одну роль, все это конкуренция. Токсичность сразу. Вот поэтому я, наверное, и не работаю в стационарном театре из-за токсичности, из-за невозможности действительно настоящей дружбы, — поделилась знаменитость.

Ольга Сумская о предательстве подруги и увольнении

Звезда вспомнила, что почти два десятилетия работала в театре имени Леси Украинки, где дружила с одной из актрис. Позже Сумская узнала, что коллега действовала против нее. Кто именно это был, Ольга раскрывать не стала.

— Не буду называть фамилию, и даже сидели в одной гримерке. А потом так сложились обстоятельства, что я узнала, что эта актриса плела интриги против меня. Ну и собственно именно благодаря этим интригам я ушла из этого театра. Мне даже обидно признаться, но я была уволена, — поделилась Ольга Сумская.

Сейчас актриса жалеет, что не ушла из театра раньше, когда почувствовала, что ситуация складывается не в ее пользу. По словам артистки, больше всего ей жаль не самого увольнения, а лет, которые пришлось провести в атмосфере конфликтов и противостояния.

— Я жалею, что потеряла эти годы. Поэтому, когда тебя не воспринимает руководство, когда против тебя плетутся интриги, когда идет такая, знаете, война против определенных актеров, которые не являются симпатиками и не входят в когорту любимчиков, и ты это чувствуешь, и ты постоянно сталкиваешься с какими-то страшными конфликтами, с неприятием, с непониманием. Тогда нужно уходить, ну, вернее, из этого театра и искать новое место работы, — отметила звезда.

Напомним, что в этом году Ольга Сумская будет отмечать юбилей — 22 августа ей исполнится 60 лет. Ранее актриса уже рассказывала, как относится к этой дате и к возрасту в целом.

Источник : ЖВЛ

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