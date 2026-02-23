Акторка театру та кіно Ольга Сумська відверто розповіла про ставлення до цифр у паспорті – цього року артистка святкуватиме 60-річний ювілей.

Про вік Сумська поговорила з блогером Ніколасом Кармою, що підійшов до неї із традиційним запитанням щодо вартості образу.

Скільки коштує лук Ольги Сумської

Карма перестрів акторку на допрем’єрному показі фільму Мавка: Справжній міф. Для виходу Ольга Сумська обрала стильний чорно-білий образ.

За словами акторки, подібні костюми коштують близько 10 тис. гривень, а доповнила вона вбрання хусткою, ціна якої становить від 1,5 до 2 тис. грн. Окрему увагу Сумська звернула на штани.

– Оці штанці мені шили на замовлення, тому що в мене дуже високий зріст. І, якщо я йду до магазину, я не можу собі підібрати ні піджак, ні штани, тому що все коротке, – пояснила Ольга.

Водночас зірка зауважила, що в повсякденному житті, наприклад, під час гастролей чи в дорозі, вона має вигляд інакший, ніж на світських заходах.

Ольга Сумська про вік

Під час розмови блогера приголомшила новина про те, що цього року акторці виповнюється 60. Знаменитість, яка за нагоди ділиться архівними знімками, заявила, що пишається своїм віком та зробила звернення до шанувальників.

– Закликаю не соромитись свого віку. От за кордоном людина у віці в нашій професії – це the best, – наголосила Сумська.

Акторка додала, що почувається щасливою, адже займається улюбленою справою і знайшла своє місце в житті.

Принагідно Ольга Сумська порадила не боятися діяти, не звертати увагу на чиїсь поради та критику й розраховувати лише на власні сили.

