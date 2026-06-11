Ведуча програми Факти ICTV Оксана Гутцайт розповіла, як долає емоційне навантаження, чому іноді не стримує сліз перед камерами та чому свого часу відмовилася від вищих заробітків у розважальному телебаченні для того, щоб говорити людям правду в новинах.

Цим вона поділилася у новому епізоді подкасту Знімаючи підбори.

Оксана Гутцайт про роботу на телебаченні

Ведуча зазначила, що для неї важливіше показувати глядачам реальність під час повномасштабної війни та спонукати людей до того, щоб вони робили самостійні висновки.

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– Це моя робота. Я повинна про це говорити, доносити людям. Але під час війни я завжди собі кажу: мені точно легше, ніж тим хлопцям та дівчатам на передовій. Ця фраза працює завжди в будь-якому плані, не тільки в роботі. Мені точно легше психологічно, фізично, ментально. Тому це треба робити, – сказала вона.

Журналістка зізналася, що інколи навіть плаче в прямому ефірі, коли йдеться про дітей чи повернення українських полонених з російського полону.

– У мене було кілька разів, що я навіть плакала в ефірі, тому що інколи ти не витримуєш. Особливо коли це або стосується дітей, або великої кількості наших загиблих, або навпаки це гарні емоції, коли наших полонених повертають. Ти ж це дивишся теж у прямому ефірі, – поділилася вона.

Також Оксана Гутцайт пояснила, чому свого часу вирішила піти з розважального телебачення.

– У мене було в професійному житті те, що я трошки міняла направлення. Я ж працювала в розважальному секторі. Я ходила на інші канали і працювала там в розважальній сфері. Пропрацювала там, мабуть, роки чотири, але це не моє. Здавалося б, звісно, у мене одразу піднялася популярність. І зарплата, звісно, на розважальних контентах вища. І запрошення провести якісь події – це теж додаткові та більші гроші. Але не моє це, – стверджує вона.

Журналістка поділилася, що їй захотілося повернутися на роботу в новинне телебачення.

– Мені не цікаво стрибати на одній нозі та розважати. Мені цікаво розказувати людям правду, показувати два боки однієї події, щоб люди самостійно для себе виносили якісь висновки. Це більш важливо, мені так здається, принаймні, – наголосила Оксана Гутцайт.

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