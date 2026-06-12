Зірка серіалу Теорія великого вибуху Кейлі Куоко повідомила, що вдруге стане мамою. Разом із нареченим Томом Пелфрі вона чекає на народження другої дитини.

Радісною новиною 40-річна акторка поділилася в Instagram, опублікувавши серію сімейних світлин.

Кейлі Куоко чекає на другу доньку

На знімках Куоко та 43-річний Том Пелфрі позують разом зі своєю трирічною донькою Матильдою.

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Родина сфотографувалася біля торта, що розкрив стать майбутньої дитини. На фото видно, що начинка у десерта рожева, тож пара чекає на ще одну доньку.

Також акторка показала кілька селфі з округлим животом і кадри, зроблені під час вагітності.

— Наше маленьке сімейство стає повним, яка ж це мрія! Ця друга подорож у багатьох сенсах виявилася трохи більш звивистою, але, вау, ми неймовірно вдячні за цей момент!! Сестричка вже в дорозі! Том Пелфрі — тато дівчаток на все життя, — зворушливо підписала знімки акторка.

У коментарях родину привітали колеги Кейлі за серіалом Саймон Гелберґ, Мелісса Ройч та Кевін Сусман. Також потішилися новині акторки Дженніфер Еністон та Алісса Мілано.

Весілля поки відклали

Пара, яка заручилася у серпні 2024 року, не поспішає йти до вівтаря. Ще у вересні 2024 року Кейлі казала, що вони з коханим не займаються плануванням весілля, оскільки мають інші пріоритети.

— Ми збираємося зробити все зовсім не за правилами. Такий у нас план, — ділилася зірка Теорії великого вибуху, припускаючи, що спочатку в них з’явиться друга дитина, а вже потім відбудеться весілля.

Поки ж Кейлі Куоко та Том Пелфрі виховують доньку Матільду. За словами Кейлі, дівчинка дуже активна: обожнює коней, монстр-траки, а також усе, що літає в небі — від літаків до гелікоптерів.

Як познайомилися Кейлі Куоко та Том Пелфрі

Стосунки пари стали публічними у травні 2022 року. Пізніше акторка розповіла, що їх познайомила спільна менеджерка Андреа Петт-Джозеф, яка вважала, що вони ідеально підходять одне одному.

Перша особиста зустріч відбулася на прем’єрі серіалу Озарк. За словами Куоко, саме тоді вона зрозуміла, що між ними виник особливий зв’язок.

Акторка зізнавалася, що закохалася майже одразу після знайомства, а згодом вони вирішили будувати спільне життя.

Нагадаємо, що Кейлі Куоко двічі виходила заміж. З 2013 по 2016 роки вона була у шлюбі з тенісистом Райаном Світінгом.

Її другим чоловіком став Карл Кук — син мільярдера Скота Кука. Їхній шлюб тривав з 2018 до 2021 року.

Джерело : People

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