В Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина, который должен был стать одним из главных участников открытия нового концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Вместо него на сцену вышел венгерский музыкант.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Выступление Вадима Репина в Будапеште отменено

По данным МИД Украины, выступление российского скрипача Вадима Репина на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии было отменено благодаря усилиям посольства Украины в Венгрии.

Концерт должен был состояться на сцене Театра на острове Маргит — одной из самых известных летних культурных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы.

Каждый год здесь проходят десятки художественных мероприятий с участием венгерских и международных исполнителей.

— Российская культура — ​​культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь ни одного места на международных площадках. Украинская дипломатия и дальше будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии, — подчеркнули в ведомстве.

Выступления Вадима Репина за границей отменяли и раньше.

В частности, в январе 2026 года после обращения Посольства Украины в Германии был отменен его концерт в Мангайме, запланированный на февраль в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Тогда украинские дипломаты обратили внимание на участие музыканта в государственных культурных проектах России и присутствие на мероприятиях, связанных с кремлевской политикой.

Весной 2026 года симфонический оркестр Palm Beach Symphony в США отказался от выступления Репина после кампании проукраинских активистов.

Организаторы заменили российского музыканта другим исполнителем, а активисты отмечали его участие в официальных мероприятиях Кремля и поддержку российской государственной культурной политики.

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