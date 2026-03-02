Симфонічний оркестр Palm Beach Symphony скасував виступ російського скрипаля-путініста Вадима Рєпіна у Флориді після публічних звернень проукраїнських активістів.

Концерт був запланований на 2 березня у Kravis Center for the Performing Arts у Вест-Палм-Біч.

Про це повідомили Vilni Media USA.

Виступ Вадима Рєпіна у Флориді скасовано

Рєпін мав виконати Другий концерт Сергія Прокоф’єва та взяти участь у світовій прем’єрі твору Lullaby (Колискова) композитора Пола Моравця.

Натомість його замінить головний другий скрипаль оркестру Валентин Мансуров, який і виконає прем’єру.

—Це результат послідовної позиції громади: культура не може бути прикриттям для пропаганди держави-агресора. Голос українців у Флориді був почутий, — зазначили Vilni Media USA.

У січні міжнародний рух Arts Against Aggression звернувся до Palm Beach Symphony та Kravis Center із відкритим листом із закликом скасувати запланований виступ.

Звернення проти Рєпіна

У зверненні йшлося, що організація була “глибоко шокована й розчарована” запрошенням Рєпіна виступити напередодні четвертої річниці масових убивств у Бучі.

Активісти наголосили, що скрипаля публічно представляли як одну з фігур російської “м’якої сили”, що реалізується під патронатом російського диктатора.

У заяві також нагадали, що 1 квітня 2022 року Путін надав Рєпіну звання народного артиста РФ. За даними організації, у 2024-2025 роках музикант брав участь в офіційних кремлівських заходах, зокрема концертах для російських військових та трансляціях на тимчасово окупований Крим.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Фонд розвитку мистецтв Вадима Рєпіна отримав понад 100 млн рублів із президентського фонду культурних ініціатив РФ.

Активісти закликали організаторів концерту “взяти приклад” із європейських майданчиків, які раніше скасовували виступи Рєпіна та його дружини — балерини Світлани Захарової.

