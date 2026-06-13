У Будапешті скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав стати одним із головних учасників відкриття нового концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Замість нього на сцену вийшов угорський музикант.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Виступ Вадима Рєпіна у Будапешті скасовано

За даними МЗС України, виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на відкритті концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини був скасований завдяки зусиллям посольства України в Угорщині.

Концерт мав відбутися на сцені Театру на острові Маргіт — одного з найвідоміших літніх культурних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи.

Щороку тут проходять десятки мистецьких заходів за участю угорських та міжнародних виконавців.

— Російська культура – культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії, — підкреслили у відомстві.

Виступи Вадима Рєпіна за кордоном скасовували й раніше.

Зокрема, у січні 2026 року після звернення Посольства України в Німеччині було скасовано його концерт у Мангаймі, запланований на лютий напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Тоді українські дипломати звернули увагу на участь музиканта в державних культурних проєктах Росії та його присутність на заходах, пов’язаних із кремлівською політикою.

Також навесні 2026 року симфонічний оркестр Palm Beach Symphony у США відмовився від виступу Рєпіна після кампанії проукраїнських активістів.

Організатори замінили російського музиканта іншим виконавцем, а активісти наголошували на його участі в офіційних заходах Кремля та підтримці російської державної культурної політики.

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