Американский певец Оливер Три (Oliver Tree) погиб в авиакатастрофе в Бразилии.

Оливер Три погиб в авиакатастрофе

В Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть человек, среди них американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспи, пишет France24, CNN Brazil и Telegram-канал SHOT.

Авария произошла утром 14 июня в районе Рекрейо Дус-Бандейрантеш. По предварительным данным, вертолеты столкнулись в воздухе и упали на площадку для электромобилей, вызвав масштабный пожар. Огонь уничтожил не менее 20 авто.

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В первом вертолете находились пять человек — все погибли. Во втором был только пилот Шарль Марсиллак, который также не выжил.

В пожарной службе отметили, что последствия могли быть значительно масштабнее из-за близости жилых домов. Тушение усложняли литий-ионные аккумуляторы электромобилей.

Причины крушения устанавливают Воздушные силы Бразилии и криминальная полиция.

Оливер Три погиб: что о нем известно

Оливеру Три было 32 года. Он был известен благодаря трекам Life Goes On и When I’m Down.

Также было более 11 млн ежемесячных слушателей на Spotify. В Бразилию артист прибыл в рамках мирового тура.

Свое последнее сообщение в Instagram певец опубликовал накануне гибели, 13 июня. В нем он показал кадры из музыкальной студии.

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