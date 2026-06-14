Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии: что известно об американском певце
- Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш в Рио-де-Жанейро.
- Оливеру Три было 32 года, он был известен благодаря трекам Life Goes On и When I'm Down и имел более 11 млн ежемесячных слушателей на Spotify.
- В результате аварии погибли шесть человек, среди них также называют аргентинского ютубера Гаспи.
Американский певец Оливер Три (Oliver Tree) погиб в авиакатастрофе в Бразилии.
Оливер Три погиб в авиакатастрофе
В Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть человек, среди них американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспи, пишет France24, CNN Brazil и Telegram-канал SHOT.
Авария произошла утром 14 июня в районе Рекрейо Дус-Бандейрантеш. По предварительным данным, вертолеты столкнулись в воздухе и упали на площадку для электромобилей, вызвав масштабный пожар. Огонь уничтожил не менее 20 авто.
В первом вертолете находились пять человек — все погибли. Во втором был только пилот Шарль Марсиллак, который также не выжил.
В пожарной службе отметили, что последствия могли быть значительно масштабнее из-за близости жилых домов. Тушение усложняли литий-ионные аккумуляторы электромобилей.
Причины крушения устанавливают Воздушные силы Бразилии и криминальная полиция.
Оливер Три погиб: что о нем известно
Оливеру Три было 32 года. Он был известен благодаря трекам Life Goes On и When I’m Down.
Также было более 11 млн ежемесячных слушателей на Spotify. В Бразилию артист прибыл в рамках мирового тура.
Свое последнее сообщение в Instagram певец опубликовал накануне гибели, 13 июня. В нем он показал кадры из музыкальной студии.