Співачка Бонні Тайлер вийшла з коми після термінової операції на кишківнику, однак її стан досі залишається важким.

Наразі 75-річна артистка перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні португальського міста Фару. Про це повідомили представники виконавиці.

Бонні Тайлер вийшла з коми після операції

У травні співачку терміново госпіталізували до лікарні в Португалії, де їй провели невідкладне хірургічне втручання через проблеми з кишківником.

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Після операції медики ввели артистку в штучну кому, щоб допомогти організму відновитися.

Зараз Бонні Тайлер уже не перебуває в комі, проте лікарі наголошують, що її стан залишається дуже тяжким.

— Вона більше не перебуває в комі, але все ще дуже хвора та залишається у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Португалії. Хоча її стан покращується, це повільний процес. Лікарі впевнені, що вона добре одужає, але на це знадобиться час, — йдеться в заяві команди співачки.

Представники артистки також подякували шанувальникам за підтримку з усього світу. За їхніми словами, Бонні знає про численні побажання одужання і дуже вдячна за них.

Літній тур Бонні Тайлер скасували

Через стан здоров’я Бонні Тайлер довелося скасувати всі виступи, заплановані на літо 2026 року.

Зокрема, артистка мала виступити на фестивалі Sunshine Festival у Великій Британії та провести низку концертів у країнах Європи.

Водночас її команда сподівається, що частину запланованих на осінь заходів все ж вдасться провести. Серед них і концерт у Кардіффі, який має відбутися 17 грудня.

Менеджмент співачки попросив поважати право родини на приватність і пообіцяв повідомляти про подальші зміни лише у разі важливих новин.

Чим відома Бонні Тайлер

Справжнє ім’я співачки — Гейнор Гопкінс. Вона народилася в Уельсі та здобула світову популярність у 1983 році після виходу хіта Total Eclipse of the Heart.

Пісня очолювала чарти Великої Британії та США, а через 43 роки після релізу подолала позначку в мільярд прослуховувань на Spotify.

Перший сингл співачки — Lost in France — вийшов у 1977 році. За свою кар’єру Тайлер отримала номінації на премію Grammy та стала однією з найвідоміших британських виконавиць.

У 2013 році вона представляла United Kingdom на Eurovision Song Contest 2013, а у 2023 році була нагороджена орденом MBE за заслуги перед музикою.

Джерело : BBC

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