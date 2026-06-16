Загиблий американський співак Олівер Трі незадовго до авіатрощі зробив гучну заяву щодо власних статків.

В інтерв’ю на шоу Зака Санга 32-річний артист розкрив деталі свого заповіту.

Хто отримає гроші Олівера Трі

Співак хотів, щоби після його смерті зароблені ним гроші працювали на підтримку інших митців. Таке рішення він пояснював тим, що не вважає накопичені статки чимось, що належить лише йому.

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Саме тому він вирішив не залишати спадок родині. Виняток музикант готовий був зробити лише для оплати навчання майбутніх дітей у коледжі.

— Коли я помру, у моєму заповіті прописано, що моя родина не отримає ні копійки, — сказав Олівер Трі.

На момент загибелі артист не був одружений і не мав дітей.

Ще за життя музикант створив фонд Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses, через який планував спрямовувати доходи від своєї творчості на підтримку художників та інших митців.

За задумом співака, кошти мали йти безпосередньо на створення мистецтва. Трі також вважав, що після смерті його музика може цінуватися значно вище.

Зв’язки Олівера Трі з Україною та Росією

Олівер Трі був відомий не лише завдяки своїй музиці, а й ексцентричному образу та вірусним кліпам.

У 2018 році артист приїжджав до Києва для зйомок одного зі своїх музичних відео. Над кліпом працювала українська продакшн-компанія 23/32 Films, а зйомки проходили в різних районах столиці.

Водночас ім’я музиканта неодноразово згадували у контексті звʼязків з Росією. Раніше він розповідав про життя в Москві та співпрацював із російським гуртом Little Big.

Через це влада Литви у 2024 році скасувала його концерт у Вільнюсі після критики з боку громадськості.

Нагадаємо, Олівер Трі загинув 14 червня внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії. Музикант перебував у світовому турне та незадовго до трагедії виступив у Сан-Паулу.

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