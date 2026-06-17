Студия DreamWorks Animation представила первый трейлер мультфильма Шрек 5 (Shrek 5), который выйдет в прокат 30 июня 2027 года.

Новая лента вернет на экраны любимых героев франшизы спустя 17 лет после выхода мультфильма Шрек навсегда (Shrek Forever After), который стал последней частью основной серии.

Шрек 5 — что показали в первом трейлере

Видео начинается со сказочной книги, которая напоминает зрителям историю Шрека, Фионы и Осла из первого мультфильма 2001 года.

Сейчас смотрят

Однако Осел быстро прерывает рассказчика и заявляет, что пришло время перемен. Именно этим создатели, вероятно, объясняют обновленный стиль анимации персонажей.

После этого герои отправляются в новое путешествие по королевству Далеко-далеко, где их ждут встречи с великаном, представителями правопорядка и странным снеговиком, который пародирует Олафа из мультфильма Холодное сердце.

В трейлере также появляется Пряник Джинджи — один из самых известных персонажей вселенной Шрека.

Самую большую интригу авторы оставили на финал ролика. Последние кадры показывают Шрека, Фиону, их детей и Осла в тюремной камере. Пока Осел поет песни, остальные герои все больше раздражаются из-за его выступления.

Однако трейлер не раскрывает, что именно стало причиной ареста главных героев.

Шрек 5 — звездный состав возвращается

В новом фильме голоса главным героям снова подарили Майк Маерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас, которые озвучивают Шрека, Осла и Фиону.

К актерскому составу также присоединились Зендея, комик шоу Saturday Night Live Марчелло Эрнандес и актер Скайлер Гизондо. Они озвучили детей Шрека и Фионы — Фелицию, Фергуса и Фаркла.

Режиссерами мультфильма стали Конрад Вернон и Уолт Дорн — авторы, которые ранее работали над другими проектами франшизы.

Путь ленты к экранам оказался дольше, чем планировалось. Премьеру Шрека 5 сначала планировали на июль 2026 года, затем перенесли на декабрь того же года, а позже — на 30 июня 2027-го. Причины изменения графика студии Universal и DreamWorks Animation не объясняли.

Новый мультфильм выйдет через 26 лет после премьеры оригинального Шрека, который в 2001 году собрал почти $500 млн в мировом прокате и получил премию Оскар. Именно с него началась одна из самых успешных анимационных франшиз в мире.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.