От создателей Ты — космос: Павел Остриков анонсировал новый фильм о древнегреческих богах
- Лента расскажет о двух одиночках, которые хотят вернуть своих родных из царства мертвых.
- События фильма будут разворачиваться в послевоенной Украине после возвращения древнегреческих богов.
- Павел Остриков называет новый проект трагикомедией, эмоционально близкой к Ты — космос.
Режиссер Павел Остриков, чей фильм Ты — космос вошел в число самых кассовых украинских лент, работает над новым проектом.
Следующая картина будет называться Трагедия и расскажет историю двух одиночек, которые пытаются вернуть своих близких из царства мертвых после возвращения на Землю древнегреческих богов.
Павел Остриков анонсировал Трагедию
О начале работы над лентой Остриков сообщил на своих страницах в соцсетях.
— Начинается новая история. Мой следующий фильм Трагедия. Как я люблю: неспешно, постепенно, но с надеждой, что это будет как минимум вдвое быстрее чем Ты — космос, — написал режиссер.
Напомним, работа над sci-fi хитом Ты — космос длилась около десяти лет — от появления идеи до выхода фильма на экраны.
Павел Остриков добавил, что идея будущего фильма появилась еще во время работы над научно-фантастической драмой, однако тогда он сознательно старался не отвлекаться на новый замысел.
Несмотря на название, новый проект не будет сугубо драматическим. Режиссер отметил, что Трагедия эмоционально будет близка к Ты — космос и объединит забавные и трогательные моменты.
О чем будет фильм Трагедия
Павел Остриков рассказал, что в центре сюжета окажутся два человека, которые стремятся вернуть своих родных из загробного мира.
— Это история о двух одиночках, которые хотят вернуть своих родных из царства мертвых, когда на Землю возвращаются древнегреческие боги, — рассказал он.
Подробностями сюжета также поделился сопродюсер ленты Владимир Яценко в подкасте Когда будет как в Голливуде? на YouTube-канале Твое кино.
По его словам, события ленты разворачиваются в послевоенной Украине. Главным героем станет профессор античной философии и истории Киевского национального университета, который внезапно оказывается единственным человеком, способным объяснить миру возвращение древнегреческих богов.
После этого он узнает о возможности встретиться с Аидом и вернуть свою жену, которая умерла много лет назад. В путешествие в подземное царство вместе с ним отправляется его самый худший студент, у которого также есть собственные мотивы попасть туда.