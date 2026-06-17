Режиссер Павел Остриков, чей фильм Ты — космос вошел в число самых кассовых украинских лент, работает над новым проектом.

Следующая картина будет называться Трагедия и расскажет историю двух одиночек, которые пытаются вернуть своих близких из царства мертвых после возвращения на Землю древнегреческих богов.

Павел Остриков анонсировал Трагедию

О начале работы над лентой Остриков сообщил на своих страницах в соцсетях.

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— Начинается новая история. Мой следующий фильм Трагедия. Как я люблю: неспешно, постепенно, но с надеждой, что это будет как минимум вдвое быстрее чем Ты — космос, — написал режиссер.

Напомним, работа над sci-fi хитом Ты — космос длилась около десяти лет — от появления идеи до выхода фильма на экраны.

Павел Остриков добавил, что идея будущего фильма появилась еще во время работы над научно-фантастической драмой, однако тогда он сознательно старался не отвлекаться на новый замысел.

Несмотря на название, новый проект не будет сугубо драматическим. Режиссер отметил, что Трагедия эмоционально будет близка к Ты — космос и объединит забавные и трогательные моменты.

О чем будет фильм Трагедия

Павел Остриков рассказал, что в центре сюжета окажутся два человека, которые стремятся вернуть своих родных из загробного мира.

— Это история о двух одиночках, которые хотят вернуть своих родных из царства мертвых, когда на Землю возвращаются древнегреческие боги, — рассказал он.

Подробностями сюжета также поделился сопродюсер ленты Владимир Яценко в подкасте Когда будет как в Голливуде? на YouTube-канале Твое кино.

По его словам, события ленты разворачиваются в послевоенной Украине. Главным героем станет профессор античной философии и истории Киевского национального университета, который внезапно оказывается единственным человеком, способным объяснить миру возвращение древнегреческих богов.

После этого он узнает о возможности встретиться с Аидом и вернуть свою жену, которая умерла много лет назад. В путешествие в подземное царство вместе с ним отправляется его самый худший студент, у которого также есть собственные мотивы попасть туда.

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