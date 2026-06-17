Режисер Павло Остріков, чий фільм Ти — космос увійшов до числа найкасовіших українських стрічок, працює над новим проєктом.

Наступна картина матиме назву Трагедія і розповідатиме історію двох одинаків, які намагаються повернути своїх близьких із царства мертвих після повернення на Землю давньогрецьких богів.

Павло Остріков анонсував Трагедію

Про початок роботи над стрічкою Остріков повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

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— Починається нова історія. Мій наступний фільм Трагедія. Як я люблю: неквапливо, поступово, але з надією, що це буде як мінімум вдвічі швидше ніж Ти – космос, — написав режисер.

Нагадаємо, робота над sci-fi хітом Ти — космос тривала близько десяти років — від появи ідеї до виходу фільму на екрани.

Павло Остріков додав, що ідея майбутнього фільму з’явилася ще під час роботи над науково-фантастичною драмою, однак тоді він свідомо намагався не відволікатися на новий задум.

Попри назву, новий проєкт не буде суто драматичним. Режисер зазначив, що Трагедія емоційно буде близькою до Ти — космос і поєднає кумедні та зворушливі моменти.

Про що буде фільм Трагедія

Павло Остріков розповів, що в центрі сюжету опиняться двоє людей, які прагнуть повернути своїх рідних із потойбіччя.

— Це історія про двох одинаків, які хочуть повернути своїх рідних з царства мертвих, коли на Землю повертаються давньогрецькі боги, — розповів він.

Деталями сюжету також поділився співпродюсер стрічки Володимир Яценко в подкасті Коли буде як у Голлівуді? на YouTube-каналі Твоє кіно.

За його словами, події стрічки розгортаються в повоєнній Україні. Головним героєм стане професор античної філософії та історії Київського національного університету, який раптово виявляється єдиною людиною, здатною пояснити світові повернення давньогрецьких богів.

Після цього він дізнається про можливість зустрітися з Аїдом і повернути свою дружину, яка померла багато років тому. У подорож до підземного царства разом із ним вирушає його найгірший студент, який також має власні мотиви потрапити туди.

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